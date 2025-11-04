Bahrain 打造全球最大屋頂太陽能發電廠，樹立嶄新國際標準

巴林可持續發展部長兼巴林投資發展局行政總 Noor bint Ali Alkhulaif 先生閣下表示：「今日，島國巴林已站在全球可持續創新的最前線。我們對這項標誌性項目深感自豪——此項目將成為全球規模最大的屋頂太陽能發電廠。」我們對這項具變革性的項目深感自豪——此為全球規模最大的屋頂太陽能電廠。此里程碑不僅鞏固我們作為區域清潔能源領導者的地位，更體現我們致力打造韌性可持續未來的決心，與提升巴林國際競爭力的國家願景相契合。」

Foulath Holding 董事長 Meshary Al-Judaimi 先生表示：「在過去數年間，Foulath 已投入約 2.5 億美元於各項可持續發展項目。這些投資是我們對負責任的營運、環境管理以及保護社區的健康和福祉的承諾的證明，從而確保兼顧工業發展與環境保護。太陽能項目是這項承諾的延續。」

Actis 董事總經理兼中東及非洲區負責人，另兼 Yellow Door Energgy 董事長 Sherif ElKholy 表示：「恭喜 Foulath Holding 與 Yellow Door Energy 簽署這項里程碑式的電力購買協議，共同開發全球規模最大的單一屋頂太陽能發電廠。我認為這個項目證明了具有成本競爭力的清潔能源如何推動產業發展，並為減碳鋼鐵生產設立全球新標準。作為可持續基礎設施領域的領先投資者和黃門能源的主要股東，我們很榮幸見證這項簽署，並期待看到這項變革性項目實現。」

這座 123 萬億瓦工廠是全球最大的工業規模現場太陽能項目，將包括十個屋頂太陽能光伏 (PV) 發電廠和四個地面安裝的太陽能光伏設備，預計將大幅減碳英國鋼鐵生產。該項目共鋪設超過 189,900 片高效太陽能板，總面積達 707,000 平方公尺，目標在營運首年產生 2 億度 (kWh) 清潔能源，有效減少 90,000 公噸碳排放量。這項計劃將有助於實現 Foulath Holding 的可持續發展目標和巴林的 Net Zero 2060 目標。

