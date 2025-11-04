Bahrain 打造全球最大屋頂太陽能發電廠，樹立嶄新國際標準

Bahrain EDB

04 11月, 2025, 11:30 CST

巴林麥納瑪 2025年11月4日 /美通社/ -- Foulath Holding —— 擁有重大鋼鐵投資的工業控股集團，同時也是 Bahrain Steel and SULB 的主公司，今日宣佈與中東及非洲地區領先的可持續能源開發商 Yellow Door Energy 建立合作夥伴關係，共同啟動一項開創性的可持續發展計劃，開發規模達 123 萬億瓦峰值 (MWp) 的巨型太陽能項目。此里程碑式專案依據電力購買協議 (PPA) 開發，包含建造全球最大單一屋頂太陽能電廠，其容量達 50萬億瓦峰值。太陽能電廠將包括 77,000 塊太陽能電池板，安裝在全新 262,000 平方米的倉庫中。

這項公告是在第三屆頂級投資論壇「Gateway Gulf」上宣佈，而論壇於巴林灣四季酒店 (Four Seasons Hotel) 舉行。由巴林經濟發展委員會主辦的論壇，匯聚了來自美洲、歐洲、亞洲及海灣地區的全球投資者、商界領袖、政策制定者及政府官員。

巴林可持續發展部長兼巴林投資發展局行政總 Noor bint Ali Alkhulaif 先生閣下表示：「今日，島國巴林已站在全球可持續創新的最前線。我們對這項標誌性項目深感自豪——此項目將成為全球規模最大的屋頂太陽能發電廠。」我們對這項具變革性的項目深感自豪——此為全球規模最大的屋頂太陽能電廠。此里程碑不僅鞏固我們作為區域清潔能源領導者的地位，更體現我們致力打造韌性可持續未來的決心，與提升巴林國際競爭力的國家願景相契合。」

Foulath Holding 董事長 Meshary Al-Judaimi 先生表示：「在過去數年間，Foulath 已投入約 2.5 億美元於各項可持續發展項目。這些投資是我們對負責任的營運、環境管理以及保護社區的健康和福祉的承諾的證明，從而確保兼顧工業發展與環境保護。太陽能項目是這項承諾的延續。」

Actis 董事總經理兼中東及非洲區負責人，另兼 Yellow Door Energgy 董事長 Sherif ElKholy 表示：「恭喜 Foulath Holding 與 Yellow Door Energy 簽署這項里程碑式的電力購買協議，共同開發全球規模最大的單一屋頂太陽能發電廠。我認為這個項目證明了具有成本競爭力的清潔能源如何推動產業發展，並為減碳鋼鐵生產設立全球新標準。作為可持續基礎設施領域的領先投資者和黃門能源的主要股東，我們很榮幸見證這項簽署，並期待看到這項變革性項目實現。」

這座 123 萬億瓦工廠是全球最大的工業規模現場太陽能項目，將包括十個屋頂太陽能光伏 (PV) 發電廠和四個地面安裝的太陽能光伏設備，預計將大幅減碳英國鋼鐵生產。該項目共鋪設超過 189,900 片高效太陽能板，總面積達 707,000 平方公尺，目標在營運首年產生 2 億度 (kWh) 清潔能源，有效減少 90,000 公噸碳排放量。這項計劃將有助於實現 Foulath Holding 的可持續發展目標和巴林的 Net Zero 2060 目標。

SOURCE Bahrain EDB

