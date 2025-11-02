Bahréin establece un nuevo punto de referencia mundial con la planta de energía solar en azotea más grande del mundo

MANAMA, Baréin, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Foulath Holding, un holding industrial con importantes inversiones en acero y la empresa matriz de Bahrain Steel y SULB, anunció hoy su asociación con Yellow Door Energy, el principal desarrollador de energía sostenible en Medio Oriente y África, para embarcarse en una iniciativa innovadora de sostenibilidad para desarrollar un proyecto solar masivo de 123 megavatios pico (MWp). Desarrollado bajo un acuerdo de compra de energía ("PPA"), este proyecto histórico incluye la construcción de la planta de energía solar en la azotea de un solo sitio más grande del mundo con una capacidad de 50 MWp. Comprenderá 77.000 paneles solares instalados en un nuevo cobertizo de 262.000 metros cuadrados.

El anuncio se realizó en la tercera edición del principal foro de inversión Gateway Gulf, que se celebró en el Hotel Four Seasons, Bahrain Bay. El foro, organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Baréin, reunió a inversores globales, líderes empresariales, responsables políticos y funcionarios gubernamentales de las Américas, Europa, Asia y la región del Golfo.

S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, Ministro de Desarrollo Sostenible, Director Ejecutivo de Bahrain EDB, dijo: "Hoy, la nación insular de Bahrein se encuentra a la vanguardia de la innovación global sostenible. Estamos increíblemente orgullosos de este proyecto transformador, que marca la planta solar en la azotea más grande del mundo. Este hito no solo fortalece nuestra posición como líder regional en energía limpia, sino que encarna nuestra dedicación a construir un futuro sostenible y resiliente en línea con nuestra visión nacional de elevar la competitividad internacional de Bahrein ".

El Sr. Meshary Al-Judaimi, presidente de Foulath Holding, comentó: "En los últimos años, Foulath ha invertido aproximadamente 250 millones de dólares en diversos proyectos de sostenibilidad. Estas inversiones son un testimonio de nuestro compromiso con las operaciones responsables, la administración ambiental y la protección de la salud y el bienestar de nuestra comunidad, asegurando así que el desarrollo industrial vaya de la mano con el cuidado ambiental. El proyecto solar sirve como una continuación de ese compromiso ".

Sherif ElKholy, Director General, Jefe de Medio Oriente y África en Actis, y Presidente de Yellow Door Energy, comentó: "Felicitaciones a Foulath Holding y Yellow Door Energy por este PPA histórico para desarrollar la planta solar en la azotea de un solo sitio más grande del mundo. Creo que este proyecto demuestra cómo la energía limpia y competitiva en costes puede impulsar la industria y establecer un nuevo punto de referencia mundial para descarbonizar la producción de acero. Como inversor líder en infraestructura sostenible y accionista mayoritario de Yellow Door Energy, nos enorgullece presenciar esta firma y esperamos ver cómo este proyecto transformador cobra vida ".

El sitio de 123 MWp, que marca los mayores proyectos solares a escala industrial en el mundo, abarcará diez plantas solares fotovoltaicas (FV) en la azotea y cuatro instalaciones solares FV montadas en el suelo y se espera que descarbonice significativamente la producción de acero del Reino. Con un total de más de 189.900 paneles solares de alta eficiencia distribuidos en 707.000 metros cuadrados, el proyecto tiene como objetivo generar 200 millones de kilovatios-hora (kWh) de energía limpia en su primer año de operación, reduciendo efectivamente las emisiones de carbono en 90.000 toneladas métricas. Esta iniciativa contribuirá a los objetivos de sostenibilidad de Foulath Holding y al objetivo Net Zero 2060 de Bahréin.

