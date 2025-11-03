Bahrain establece un nuevo referente mundial con la planta de energía solar en azotea más grande del mundo

MANAMA, Bahréin, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Foulath Holding, un holding industrial con importantes inversiones en acero y empresa matriz de Bahrain Steel y SULB, anunció hoy su alianza con Yellow Door Energy, empresa líder en el desarrollo de energías sostenibles en Oriente Medio y África, para emprender una iniciativa pionera en sostenibilidad: el desarrollo de un ambicioso proyecto solar de 123 megavatios pico (MWp). Desarrollado bajo un acuerdo de compra de energía (PPA), este proyecto histórico incluye la construcción de la planta solar fotovoltaica en azotea más grande del mundo, con una capacidad de 50 MWp. Contará con 77.000 paneles solares instalados en un nuevo almacén de 262.000 metros cuadrados.

Bahrain Sets New Global Benchmark with the World's Largest Rooftop Solar Power Plant

El anuncio se realizó en la tercera edición del principal foro de inversión Gateway Gulf celebrado en el Hotel Four Seasons de Bahrain Bay. Organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin, el foro reunió a inversores globales, líderes empresariales, responsables políticos y funcionarios gubernamentales de América, Europa, Asia y la región del Golfo.

Su Excelencia Noor bint Ali Alkhulaif, ministra de Desarrollo Sostenible y consejera delegada de Bahrain EDB, declaró: "Hoy, Bahréin, nación insular, se sitúa a la vanguardia de la innovación global sostenible. Nos enorgullece enormemente este proyecto transformador, que representa la mayor planta solar fotovoltaica en azotea del mundo. Este hito no solo consolida nuestra posición como líder regional en energías limpias, sino que también refleja nuestra dedicación a construir un futuro resiliente y sostenible, en consonancia con nuestra visión nacional de impulsar la competitividad internacional de Bahréin."

Meshary Al-Judaimi, presidente de Foulath Holding, destacó: "En los últimos años, Foulath ha invertido aproximadamente 250 millones de dólares en diversos proyectos de sostenibilidad. Estas inversiones son una muestra de nuestro compromiso con las operaciones responsables, la gestión ambiental y la protección de la salud y el bienestar de nuestra comunidad, garantizando así que el desarrollo industrial vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. El proyecto solar representa una continuación de ese compromiso".

Sherif ElKholy, director general y jefe de Oriente Medio y África de Actis, y presidente de Yellow Door Energy, comentó: "Felicitaciones a Foulath Holding y Yellow Door Energy por este histórico acuerdo de compra de energía (PPA) para desarrollar la planta solar fotovoltaica en azotea más grande del mundo en un solo emplazamiento. Creo que este proyecto demuestra cómo la energía limpia y competitiva en costes puede impulsar la industria y establecer un nuevo referente mundial para la descarbonización de la producción de acero. Como inversor líder en infraestructura sostenible y accionista mayoritario de Yellow Door Energy, nos enorgullece presenciar la firma de este acuerdo y esperamos con interés ver cómo este proyecto transformador se hace realidad".

Considerado uno de los mayores proyectos solares industriales in situ del mundo, el complejo de 123 MWp contará con diez plantas fotovoltaicas en azoteas y cuatro instalaciones fotovoltaicas en tierra, y se espera que contribuya significativamente a la descarbonización de la producción siderúrgica del Reino. Con un total de más de 189.900 paneles solares de alta eficiencia distribuidos en 707.000 metros cuadrados, el proyecto tiene como objetivo generar 200 millones de kilovatios-hora (kWh) de energía limpia durante su primer año de funcionamiento, lo que reducirá las emisiones de carbono en 90.000 toneladas métricas. Esta iniciativa contribuirá a los objetivos de sostenibilidad de Foulath Holding y a la meta de Barain de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2060.