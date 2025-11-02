Nos bastidores do Gateway Gulf 2025 Forum no Bahrein... O Al Salam Bank marca um marco de um ano para a ASB Capital com US $ 5,8 bilhões em ativos sob gestão

Lançado no quarto trimestre de 2024 durante o Gateway Gulf 2024 no Bahrein

Os ativos sob gestão (aum) cresceram 30%, para US $ 5,8 bilhões.

Introduziu diversos produtos de investimento, incluindo o ASB State Street Global Equity Fund, o ASB MENA Equity Fund, o ASB Technology Fund e o ASB Sukuk Fund.

Desempenhou um papel fundamental nas emissões regionais com tamanho total superior a US $ 2 bilhões

Programado para lançar o ETF XASB Sukuk.

MANAMA, Bahrein, 2 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Al Salam Bank (Código de negociação: SALAM na Bolsa de Valores do Bahrein; SALAM_BAH no Mercado Financeiro de Dubai), um dos grupos financeiros que mais cresce na região, comemora o aniversário de um ano de seu braço de gestão de ativos e bancos de investimento, o ASB Capital, marcando um ano de crescimento constante, inovação de produtos e expansão regional desde seu lançamento em 2024 durante o Gateway Gulf no Bahrein.

Lançada em novembro de 2024, a ASB Capital administra hoje US $ 5,8 bilhões em ativos, refletindo a confiança de uma crescente base global de clientes. No ano passado, a empresa fortaleceu sua presença com o lançamento de várias soluções de investimento, incluindo o Global Equity Fund em parceria com a State Street, o MENA Equity Fund, o Technology Fund e o Sukuk Fund, oferecendo aos clientes acesso diversificado aos mercados globais e regionais.

O ano passado também testemunhou um impulso significativo nos mandatos de consultoria e gerenciamento de portfólio da ASB Capital, expandindo as carteiras discricionárias e não discricionárias para indivíduos de alto patrimônio líquido, escritórios familiares, empresas e clientes institucionais.

Como parte do ecossistema integrado de serviços financeiros do Al Salam Bank, a ASB Capital tem sido fundamental para impulsionar as atividades de investimento e mercado de capitais do Grupo. Em 2025, a empresa foi fundamental em várias emissões regionais, incluindo Bapco Energies, Kuwait International Bank e Solidarity Bahrain. Nesse espaço, vários mandatos também foram assinados desde então, refletindo a posição estratégica da ASB Capital no cenário regional.

A ASB Capital também está programada para lançar o ETF XASB Sukuk em parceria com a Xtrackers by DWS, ampliando o acesso a investimentos de renda fixa e reforçando a abordagem liderada pela inovação da ASB Capital para a gestão de ativos.

À margem do Gateway Gulf Forum, Rafik Nayed, CEO do Al Salam Bank Group e diretor administrativo da ASB Capital, comentou: "O primeiro ano da ASB Capital marca um capítulo fundamental na história de crescimento de longo prazo do Al Salam Bank. Nosso foco tem sido a construção de confiança, o aprofundamento dos relacionamentos com os clientes e a expansão de nossas ofertas de investimento. O crescimento do aum, o lançamento de novos fundos e o sucesso de nossas transações no mercado de capitais refletem nosso compromisso de agregar valor aos nossos clientes. A ASB Capital é hoje uma das principais empresas de gestão de ativos e patrimônio da região, e continuamos focados em desbloquear novas oportunidades."

Tanto o Al Salam Bank quanto a ASB Capital continuam a alavancar o robusto ecossistema do Bahrein para escalar suas operações regionalmente, promovendo sua visão compartilhada de fornecer soluções financeiras holísticas e centradas no cliente em serviços bancários, gestão de ativos e consultoria de investimento.

