Barings abre escritório em Abu Dhabi para fortalecer a presença no Oriente Médio

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Barings, uma das principais gestoras de investimentos alternativos do mundo, anunciou hoje a inauguração de seu novo escritório em Abu Dhabi. Essa expansão estratégica ressalta o compromisso da Barings com o Oriente Médio e sua confiança no crescimento, na resiliência e nas oportunidades de investimento de longo prazo da região.

O escritório de Abu Dhabi segue o lançamento bem-sucedido do escritório da Barings em Dubai em 2024 e reflete a ambição da empresa de aprofundar as relações com investidores institucionais, fundos soberanos e escritórios familiares em todo o Golfo.

Mike Freno, presidente e CEO da Barings, disse: "A abertura de nosso escritório em Abu Dhabi reafirma o compromisso da Barings com o Oriente Médio e nossa crença na trajetória de crescimento da região. Estar no local nos permite atender melhor nossos clientes e fazer parcerias com eles para desbloquear oportunidades nos mercados globais de crédito."

Waleed Zamel, Diretor Executivo, Diretor do Oriente Médio, Grupo de Clientes Globais da Barings, acrescentou: "Essa expansão é um marco importante em nossa estratégia para construir uma forte presença na região e reafirma nosso compromisso com nossos parceiros de confiança. Abu Dhabi é um importante centro financeiro e um pilar de crescimento da estratégia da Barings para o Oriente Médio, e ter um escritório local nos permite nos envolver mais estreitamente com os clientes e oferecer soluções de investimento personalizadas que atendam às suas necessidades em evolução."

Arvind Ramamurthy, diretor de desenvolvimento de mercado da ADGM, disse: "Temos o prazer de receber a Barings no ecossistema da ADGM. Sua decisão ressalta o interesse contínuo das principais empresas globais que escolhem Abu Dhabi para o crescimento regional e internacional. Com uma forte estrutura regulatória e profunda conectividade com o capital regional, a ADGM continua a apoiar os gerentes de ativos e patrimônio à medida que expandem sua presença e oportunidades de acesso em toda a região e além."

O novo escritório funcionará dentro da ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, proporcionando à Barings proximidade com os principais investidores regionais e um ambiente regulatório robusto. A empresa continua a ver um forte apetite por estratégias de crédito público, crédito privado e imobiliário entre os investidores do Oriente Médio.

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FONTE Barings