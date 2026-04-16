Barings eröffnet Büro in Abu Dhabi zur Stärkung der Präsenz im Nahen Osten

ABU DHABI, VAE, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Barings, einer der weltweit führenden Verwalter alternativer Anlagen, gab heute die Eröffnung seines neuen Büros in Abu Dhabi bekannt. Diese strategische Expansion unterstreicht das Engagement von Barings im Nahen Osten und sein Vertrauen in das langfristige Wachstum, die Widerstandsfähigkeit und die Investitionsmöglichkeiten der Region.

Das Büro in Abu Dhabi folgt auf die erfolgreiche Eröffnung des Barings-Büros in Dubai im Jahr 2024 und spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, die Beziehungen zu institutionellen Anlegern, Staatsfonds und Family Offices in der gesamten Golfregion zu vertiefen.

Mike Freno, Chairman und CEO von Barings, sagte: "Die Eröffnung unserer Niederlassung in Abu Dhabi bekräftigt das Engagement von Barings im Nahen Osten und unseren Glauben an den Wachstumskurs der Region. Durch unsere Präsenz vor Ort können wir unsere Kunden besser betreuen und mit ihnen zusammenarbeiten, um Chancen auf den globalen Kreditmärkten zu erschließen."

Waleed Zamel, Managing Director, Head of Middle East, Global Client Group bei Barings, fügte hinzu: "Diese Expansion ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, eine starke Präsenz in der Region aufzubauen, und bekräftigt unser Engagement für unsere zuverlässigen Partner. Abu Dhabi ist ein wichtiges Finanzzentrum und eine Wachstumssäule der Barings-Strategie für den Nahen Osten. Mit einer Niederlassung vor Ort können wir enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten und maßgeschneiderte Anlagelösungen anbieten, die ihren sich wandelnden Bedürfnissen entsprechen."

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer bei ADGM, sagte: "Wir freuen uns, Barings im Ökosystem von ADGM begrüßen zu dürfen. Diese Entscheidung unterstreicht das anhaltende Interesse führender globaler Unternehmen, die Abu Dhabi für ihr regionales und internationales Wachstum wählen. Mit einem starken regulatorischen Rahmen und einer guten Anbindung an das regionale Kapital unterstützt die ADGM weiterhin Vermögensverwalter bei der Ausweitung ihrer Präsenz und der Erschließung von Chancen in der Region und darüber hinaus."

Das neue Büro wird in ADGM, dem internationalen Finanzzentrum von Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, angesiedelt sein und bietet Barings die Nähe zu führenden regionalen Investoren und ein solides regulatorisches Umfeld. Die Firma sieht weiterhin ein starkes Interesse der Investoren aus dem Nahen Osten an Strategien in den Bereichen öffentliche Kredite, private Kredite und Immobilien.

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