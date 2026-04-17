Barings 於阿布扎比開設辦事處以強化中東地區佈局

阿聯酋阿布扎比2026年4月17日 /美通社/ -- 全球首屈一指的另類投資管理公司 Barings 於今天宣佈，在阿布扎比的新辦事處正式開幕。 此策略性擴張體現 Barings 對中東市場的投入，也反映其對該地區長期增長、穩健發展及投資機會的信心。

Barings 於 2024 年成功落戶杜拜，如今再於阿布扎比設立辦事處，彰顯其致力深化與海灣地區機構投資者、主權財富基金及家族辦公室之間夥伴關係的宏大願景。

Barings 主席兼行政總裁 Mike Freno 說：「阿布扎比辦事處的啟用，再次印證 Barings 對中東的強大承諾，亦堅定了我們對該區增長前景的信念。 在當地設立辦事處，讓我們能以更佳方式服務客戶，與他們並肩合作，發掘全球信貸市場中的無限潛能。」

Barings 全球客戶集團中東區主管兼董事總經理 Waleed Zamel 補充道：「是次擴張是我們在中東建立穩固據點策略中的重要里程碑，也再次肯定我們對可信合作夥伴的承諾。 阿布扎比是重要的金融樞紐，也是 Barings 中東策略的增長支柱。在當地設立辦事處，令我們得以與客戶更深入交流，並提供度身訂造的投資解決方案，切合其日新月異的需要。」

ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 說：「我們欣然歡迎 Barings 加入 ADGM 的生態系統。 此決定突顯出，全球頂尖企業持續對選擇阿布扎比作為地區及國際增長據點表現出濃厚興趣。 ADGM 擁有強健的監管體系，並與區域資本保持深切聯繫，能夠持續支援資產及財富管理公司擴展版圖，把握整個地區以至其他地方的機會。」

新辦事處將設於 ADGM（阿聯酋首都阿布扎比的國際金融中心）內，讓 Barings 能夠靠近區內的頂尖投資者，並享有穩健的監管環境。 該公司持續發現，中東投資者對公開信貸、私募信貸及房地產等策略的需求非常殷切。

SOURCE Barings