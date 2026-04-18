Barings abre una oficina en Abu Dhabi para fortalecer la presencia en Oriente Medio

ABU DHABI, EAU, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Barings, una de las principales gestoras de inversiones alternativas del mundo, anunció hoy la apertura de su nueva oficina en Abu Dhabi. Esta expansión estratégica subraya el compromiso de Barings con el Medio Oriente y su confianza en el crecimiento a largo plazo, la resiliencia y las oportunidades de inversión de la región.

La oficina de Abu Dhabi sigue el exitoso lanzamiento de la oficina de Barings en Dubai en 2024 y refleja la ambición de la empresa de profundizar las relaciones con inversores institucionales, fondos soberanos y oficinas familiares en todo el Golfo.

Mike Freno, presidente y director ejecutivo de Barings, dijo: "La apertura de nuestra oficina en Abu Dhabi reafirma el compromiso de Barings con Oriente Medio y nuestra creencia en la trayectoria de crecimiento de la región. Estar sobre el terreno nos permite servir mejor a nuestros clientes y asociarnos con ellos para desbloquear oportunidades en los mercados crediticios mundiales ".

Waleed Zamel, director general, director de Medio Oriente, Global Client Group en Barings, agregó: "Esta expansión marca un hito importante en nuestra estrategia para construir una fuerte presencia en la región y reafirma nuestro compromiso con nuestros socios de confianza. Abu Dhabi es un centro financiero clave y un pilar de crecimiento de la estrategia de Barings en Oriente Medio, y tener una oficina local nos permite interactuar más estrechamente con los clientes y ofrecer soluciones de inversión personalizadas que satisfagan sus necesidades cambiantes ".

Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de mercado de ADGM, dijo: "Nos complace dar la bienvenida a Barings al ecosistema de ADGM. Su decisión subraya el interés continuo de las principales empresas mundiales que eligen Abu Dhabi para el crecimiento regional e internacional. Con un sólido marco regulatorio y una profunda conectividad con el capital regional, ADGM continúa apoyando a los gestores de activos y patrimonio a medida que amplían su presencia y oportunidades de acceso en toda la región y más allá ".

La nueva oficina operará dentro de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, proporcionando a Barings proximidad a los principales inversores regionales y un entorno regulatorio sólido. La empresa sigue viendo un fuerte apetito por las estrategias de crédito público, crédito privado y bienes raíces entre los inversores de Oriente Medio.

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FUENTE Barings