Barings ouvre un bureau à Abu Dhabi pour renforcer sa présence au Moyen-Orient

ABU DHABI, UAE, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Barings, l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Abu Dhabi. Cette expansion stratégique souligne l'engagement de la Barings au Moyen-Orient et sa confiance dans la croissance à long terme, la résilience et les opportunités d'investissement de la région.

Le bureau d'Abu Dhabi fait suite au lancement réussi du bureau de Barings à Dubaï en 2024 et reflète l'ambition de la société d'approfondir ses relations avec les investisseurs institutionnels, les fonds souverains et les family offices dans le Golfe.

Mike Freno, président-directeur général de Barings, a déclaré : « L'ouverture de notre bureau d'Abu Dhabi réaffirme l'engagement de Barings au Moyen-Orient et notre foi dans la trajectoire de croissance de la région. Notre présence sur le terrain nous permet de mieux servir nos clients et de travailler en partenariat avec eux pour débloquer des opportunités sur les marchés mondiaux du crédit. »

Waleed Zamel, directeur général, responsable du Moyen-Orient, Global Client Group chez Barings, a ajouté : « Cette expansion marque une étape importante dans notre stratégie visant à établir une forte présence dans la région et réaffirme notre engagement à l'égard de nos partenaires de confiance. Abu Dhabi est un centre financier clé et un pilier de croissance de la stratégie de Barings au Moyen-Orient, et le fait d'avoir un bureau local nous permet de nous engager plus étroitement avec les clients et d'offrir des solutions d'investissement sur mesure qui répondent à leurs besoins en constante évolution. »

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer chez ADGM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Barings dans l'écosystème d'ADGM. Leur décision souligne l'intérêt continu des grandes entreprises mondiales qui choisissent Abu Dhabi pour leur croissance régionale et internationale. Grâce à un cadre réglementaire solide et à une forte connectivité avec les capitaux régionaux, l'ADGM continue à soutenir les gestionnaires d'actifs et de patrimoine qui étendent leur présence et accèdent à des opportunités dans la région et au-delà. »

Le nouveau bureau opérera au sein d'ADGM, le centre financier international d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, ce qui permettra à la Barings d'être proche des principaux investisseurs régionaux et de bénéficier d'un environnement réglementaire solide. Le cabinet continue de constater un fort appétit pour les stratégies de crédit public, de crédit privé et d'immobilier de la part des investisseurs du Moyen-Orient.

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