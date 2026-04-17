베어링스, 중동 입지 강화를 위해 아부다비 사무소 개소

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 대체 투자 운용사 중 하나인 베어링스(Barings)가 4월 16일 아부다비 신규 사무소 개소를 발표했다. 이번 전략적 확장은 중동에 대한 베어링스의 헌신과 이 지역의 장기적인 성장, 회복력 및 투자 기회에 대한 신뢰를 강조한다.

아부다비 사무소는 2024년 베어링스의 두바이 사무소 성공적인 출범에 이은 것으로, 걸프 지역 전반의 기관 투자자, 국부 펀드 및 패밀리 오피스와의 관계를 심화하려는 회사의 야심을 반영한다.

베어링스의 마이크 프레노(Mike Freno) 의장 겸 최고경영자는 "아부다비 사무소 개소는 중동에 대한 베어링스의 헌신과 이 지역의 성장 궤적에 대한 우리의 믿음을 재확인한다. 현지에 상주함으로써 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 협력을 통해 글로벌 신용 시장 전반에 걸쳐 기회를 발굴할 수 있다"고 말했다.

베어링스 글로벌 클라이언트 그룹의 왈리드 자멜(Waleed Zamel) 중동 지역 총괄 상무이사는 "이번 확장은 이 지역에서 강력한 입지를 구축하려는 전략의 중요한 이정표를 나타내며 신뢰할 수 있는 파트너들에 대한 우리의 헌신을 재확인하는 것이다. 아부다비는 핵심 금융 중심지이자 베어링스의 중동 전략의 성장 축으로, 현지 사무소를 통해 고객들과 더 긴밀하게 교류하고 그들의 진화하는 요구를 충족하는 맞춤형 투자 솔루션을 제공할 수 있다"고 말했다.

ADGM의 아르빈드 라마무르티(Arvind Ramamurthy) 최고 시장 개발 책임자는 "베어링스가 ADGM 생태계에 합류한 것을 환영하게 되어 기쁘다. 그들의 결정은 지역 및 국제 성장을 위해 아부다비를 선택하는 글로벌 선도 기업들의 지속적인 관심을 입증한다. 강력한 규제 프레임워크와 지역 자본과의 깊은 연결을 바탕으로 ADGM은 자산 및 자산 관리자들이 지역 및 그 너머에서 입지를 확장하고 기회에 접근하는 것을 계속 지원한다"고 말했다.

새로운 사무소는 아랍에미리트 수도 아부다비의 국제 금융 센터인 ADGM 내에서 운영되어, 베어링스가 주요 지역 투자자들과 가까이 위치하고 강력한 규제 환경을 갖출 수 있게 한다. 회사는 중동 투자자들 사이에서 공채, 사모 신용, 부동산 전략에 대한 강한 수요를 계속 확인하고 있다.

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SOURCE Barings