Barings abre una oficina en Abu Dabi para reforzar su presencia en Oriente Medio

ABU DABI, EAU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Barings, una de las gestoras de inversiones alternativas líderes en el mundo, anunció hoy la apertura de su nueva oficina en Abu Dabi. Esta expansión estratégica subraya el compromiso de Barings con Oriente Medio y su confianza en el crecimiento a largo plazo, la resiliencia y las oportunidades de inversión de la región.

La oficina de Abu Dabi se suma al exitoso lanzamiento de la oficina de Barings en Dubái en 2024 y refleja la ambición de la firma de estrechar las relaciones con inversores institucionales, fondos soberanos y oficinas familiares en todo el Golfo.

Mike Freno, presidente y consejero delegado de Barings, dijo, "La apertura de nuestra oficina en Abu Dabi reafirma el compromiso de Barings con Oriente Medio y nuestra confianza en la trayectoria de crecimiento de la región. Estar presentes sobre el terreno nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y colaborar con ellos para aprovechar las oportunidades en los mercados crediticios globales".

Waleed Zamel, director general, responsable de Oriente Medio del Grupo de Clientes Globales de Barings añadió: "Esta expansión supone un hito importante en nuestra estrategia para consolidar una sólida presencia en la región y reafirma nuestro compromiso con nuestros socios de confianza. Abu Dabi es un centro financiero clave y un pilar fundamental de la estrategia de Barings en Oriente Medio, y contar con una oficina local nos permite interactuar más estrechamente con los clientes y ofrecer soluciones de inversión a medida que satisfacen sus necesidades cambiantes".

Arvind Ramamurthy, director de Desarrollo de Mercado de ADGM declaró: "Nos complace dar la bienvenida a Barings al ecosistema de ADGM. Su decisión subraya el continuo interés de las principales firmas globales por elegir Abu Dabi para su crecimiento regional e internacional. Con un sólido marco regulatorio y una profunda conexión con el capital regional, ADGM sigue apoyando a los gestores de activos y patrimonios en su expansión y acceso a oportunidades en la región y más allá".

La nueva oficina operará dentro de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que proporcionará a Barings proximidad a los principales inversores regionales y un entorno regulatorio sólido. La firma sigue observando un gran interés por las estrategias de crédito público, crédito privado e inmobiliario entre los inversores de Oriente Medio.

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