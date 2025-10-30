bbSOL Bybit Kini Memperoleh Dukungan "Institutional Custody" dari Anchorage Digital, Memperkuat Posisinya sebagai Aset Berstandar Investor Institusi

Kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi bbSOL sebagai liquid staking token (LST) berstandar investor institusi dalam ekosistem Solana, serta memberikan mekanisme yang aman bagi entitas resmi yang ingin memperoleh peluang imbal hasil on-chain.

Dengan bbSOL, staking SOL yang didukung Bybit, pengguna dan investor institusi dapat memperoleh staking reward Solana tanpa kehilangan likuiditas dan fleksibilitas. Melalui solusi kustodian yang aman dari Anchorage Digital Bank, para pemilik bbSOL kini bisa memperoleh sistem keamanan dan kepatuhan regulasi yang setara dengan standar perbankan, serta diawasi pemerintah federal AS—meningkatkan kepercayaan pengelola investasi, manajer aset, dan perusahaan yang ingin memanfaatkan ekosistem DeFi Solana.

"Integrasi dengan Anchorage Digital merupakan lompatan besar dalam perkembangan bbSOL sebagai produk yang siap digunakan oleh investor institusi," ujar Emily Bao, Head, Spot, Bybit, yang juga Founder, Byreal . "Dengan memadukan likuiditas dan kepastian regulasi, kami memberikan akses resmi dan transparan bagi institusi yang ingin merambah DeFi Solana—dengan fondasi stabilitas dan integritas Bybit."

"Kami gembira menghadirkan semakin banyak peluang bagi investor institusi yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem Solana melalui liquid staking, didukung sistem keamanan kelas dunia dari Anchorage Digital," kata Nathan McCauley, CEO & Co-Founder, Anchorage Digital.

Melalui infrastruktur Anchorage Digital, bbSOL kini menggabungkan performa investasi berstandar bursa efek dengan sistem perlindungan berstandar investor institusi. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Bybit untuk menghadirkan akses DeFi yang aman, mematuhi regulasi, dan efisien bagi kalangan investor institusi.

