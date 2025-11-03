Bybit旗下bbSOL獲Anchorage Digital機構託管支持 鞏固其機構級產品地位

bbSOL是Bybit交易所背書的質押SOL資產，使用戶和機構能夠在保持流動性和靈活性的同時，獲取Solana質押收益。借助Anchorage Digital Bank的安全託管解決方案，bbSOL持有者現可享受美國聯邦監管下的銀行級安全與合規保障，這為希望涉足Solana去中心化金融(DeFi)領域的基金、資產管理公司和企業注入了信心。

Emily Bao, Head of Spot at Bybit and Founder of Byreal 表示：「Anchorage Digital的整合是bbSOL作為機構級產品發展的重大飛躍。透過將流動性與監管保障相結合，我們為機構提供了一個合規、透明進入Solana DeFi領域的切入點，這一切都植根於Bybit的穩健與誠信。」

Nathan McCauley, CEO and Co-Founder, Anchorage Digital表示：「我們非常高興能依託Anchorage Digital的安全保障，透過流動性質押，為機構參與Solana生態系統解鎖更多機遇。」

透過Anchorage Digital的基礎設施，bbSOL如今實現了交易所級性能與機構級保護的融合。此次合作彰顯了Bybit致力於為下一波機構參與者構建安全、合規、高收益的去中心化金融門戶的承諾。

關於 Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過6000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑藉安全的託管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請瀏覽Bybit.com。

