bbSOL van Bybit krijgt institutionele bewaarondersteuning van Anchorage Digital en versterkt hiermee de institutionele status

DUBAI, VAE, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, maakte vandaag bekend dat bbSOL, haar SOL-token, voortaan wordt ondersteund voor institutionele bewaring door Anchorage Digital, de thuisbasis van de eerste federaal gecharterde cryptobank in de Verenigde Staten.

Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de positionering van bbSOL als een liquid staking token (LST) van institutionele kwaliteit binnen het Solana-ecosysteem, en biedt gereguleerde entiteiten een vertrouwd pad om aan het genereren van on-chain opbrengst deel te nemen.

bbSOL, de staked SOL-asset van Bybit die door de beurs wordt gesteund, geeft gebruikers en instellingen toegang tot Solana staking rewards met behoud van liquiditeit en flexibiliteit. Met de beveiligde bewaringsoplossing van Anchorage Digital Bank kunnen houders van bbSOL nu genieten van bankwaardige beveiliging en compliance onder Amerikaans federaal toezicht, wat vertrouwen schept bij fondsen, vermogensbeheerders en ondernemingen die blootstelling aan Solana DeFi wensen.

"De integratie van Anchorage Digital betekent een grote sprong vooruit in de evolutie van bbSOL naar een product dat klaar is voor instellingen," verklaart Emily Bao, Head of Spot van Bybit en Founder van Byreal. "Door liquiditeit te combineren met zekerheid op gebied van regelgeving, bieden we instellingen een compliant en transparant toegangspunt tot Solana's DeFi-landschap, verankerd in de stabiliteit en integriteit van Bybit."

"We zijn enthousiast dat we instellingen extra mogelijkheden kunnen bieden om aan het Solana-ecosysteem deel te nemen via liquid staking, ondersteund door de beveiliging van Anchorage Digital," aldus Nathan McCauley, CEO en Co-Founder van Anchorage Digital.

Via de infrastructuur van Anchorage Digital combineert bbSOL nu beursprestaties met bescherming van institutioneel niveau. Het partnerschap benadrukt Bybit's toewijding om vorm te geven aan een veilige, compliant en rendementsefficiënte toegangspoort tot gedecentraliseerde financiering voor de volgende golf van institutionele deelnemers.

