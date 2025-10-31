bbSOL de Bybit reçoit le soutien d'Anchorage Digital en tant que dépositaire institutionnel, renforçant ainsi son statut de niveau institutionnel

DUBAI, Émirats arabes unis, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus importante bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, a annoncé aujourd'hui que son jeton SOL mis en staking, bbSOL, est maintenant pris en charge pour la garde institutionnelle par Anchorage Digital, qui abrite la première banque de cryptomonnaies agréée au niveau fédéral aux États-Unis.

Cette collaboration marque une étape importante dans le positionnement de bbSOL en tant que jeton de staking liquide de niveau institutionnel au sein de l'écosystème Solana, offrant aux entités réglementées une voie fiable pour participer à la génération de rendement sur la blockchain.

bbSOL, l'actif SOL mis en staking de Bybit adossé à une bourse, permet aux utilisateurs et aux institutions d'accéder aux récompenses Solana pour le staking tout en maintenant la liquidité et la flexibilité. Grâce à la solution de garde sécurisée d'Anchorage Digital Bank, les détenteurs de bbSOL peuvent désormais bénéficier d'une sécurité et d'une conformité de niveau bancaire sous contrôle fédéral américain, ce qui renforce la confiance des fonds, des gestionnaires d'actifs et des entreprises cherchant à s'exposer à la finance décentralisée de Solana.

« L'intégration d'Anchorage Digital représente un pas important dans l'évolution de bbSOL en tant que produit prêt pour les institutions », a déclaré Emily Bao, Head of Spot chez Bybit et Founder de Byreal. « En combinant liquidité et garantie réglementaire, nous offrons aux institutions un point d'entrée conforme et transparent dans le paysage de la finance décentralisée de Solana, ancré dans la stabilité et l'intégrité de Bybit. »

« Nous sommes ravis de permettre aux institutions de participer à l'écosystème Solana par le biais d'un staking liquide, avec le soutien de la sécurité d'Anchorage Digital », a déclaré Nathan McCauley, CEO et Co-Founder d'Anchorage Digital.

Grâce à l'infrastructure d'Anchorage Digital, bbSOL fait désormais le lien entre une performance de qualité boursière et une protection de qualité institutionnelle. Ce partenariat souligne l'engagement de Bybit à créer une passerelle sécurisée, conforme et efficace en termes de rendement vers la finance décentralisée pour la prochaine vague de participants institutionnels.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de trading, au service d'une communauté mondiale de plus de 60 millions d'utilisateurs.

