DUBÁI, EAU, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, anunció hoy que su token SOL en staking, bbSOL, ahora cuenta con custodia institucional de Anchorage Digital, hogar del primer banco cripto con licencia federal en los Estados Unidos.

bbSOL de Bybit obtiene servicios de custodia institucional de Anchorage Digital, lo que refuerza su nivel de calidad institucional (PRNewsfoto/Bybit)

Esta colaboración marca un hito importante en el posicionamiento de bbSOL como token de liquid staking (LST, por sus siglas en inglés) de calidad institucional dentro del ecosistema Solana, y ofrece a las entidades reguladas una vía segura para participar en la generación de ingresos en cadena.

bbSOL, el activo SOL en staking respaldado por Bybit, permite a los usuarios e instituciones acceder a las recompensas de staking de Solana y, al mismo tiempo, mantener la liquidez y la flexibilidad. Con la solución de custodia segura de Anchorage Digital Bank, los tenedores de bbSOL ahora pueden disfrutar de una seguridad de grado bancario y un cumplimiento bajo supervisión federal estadounidense, a través de la creación de confianza entre fondos, gestores de activos y empresas interesados en Solana DeFi.

"La integración de Anchorage Digital representa un gran salto en la evolución de bbSOL como un producto orientado al uso institucional", expresó Emily Bao, Head of Spot de Bybit y Founder de Byreal. "Al combinar la liquidez con el respaldo regulatorio, ofrecemos a las instituciones un punto de entrada regulado y transparente en el panorama de DeFi de Solana, anclado en la estabilidad e integridad de Bybit".

"Nos entusiasma desbloquear oportunidades adicionales para que las instituciones participen en el ecosistema de Solana a través del liquid staking, respaldadas por la seguridad de Anchorage Digital", afirmó Nathan McCauley, CEO y Co-Founder, Anchorage Digital.

A través de la infraestructura de Anchorage Digital, bbSOL ahora conecta un rendimiento de nivel bolsa con una protección de calidad institucional. La alianza subraya el compromiso de Bybit con la creación de un acceso seguro, regulado y eficiente en rendimientos a las finanzas descentralizadas para la próxima generación de participantes institucionales.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 60 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Para obtener más información sobre Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de los medios, comuníquese con: [email protected]

Para actualizaciones, siga: Comunidades y redes sociales de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808956/Bybit.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

FUENTE Bybit