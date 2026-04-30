Bemis Associates nomeia Christina Chen como presidente e diretora de operações

SHIRLEY, Massachusetts, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Inc. ("Bemis"), líder global em colagem e inovação de materiais, anunciou hoje a nomeação de Christina Chen como presidente e diretora de operações.

Chen sucede a Michael Johansen, que continuará a atuar como CEO, concentrando-se em estratégia empresarial, inovação, parcerias globais e crescimento a longo prazo, enquanto trabalha em estreita colaboração com Chen enquanto a Bemis entra em sua próxima fase de aceleração.

A Bemis Associates, Inc., líder global em colagem e inovação de materiais, anunciou hoje a nomeação de Christina Chen como presidente e diretora de operações.

"Esta evolução para Christina e para a organização Bemis marca o início da próxima fase de crescimento e sucesso da Bemis", afirmou Johansen. "Christina é uma das líderes e empresárias mais fortes com quem já trabalhei ao longo da minha carreira. Em quase duas décadas de trabalho conjunto, construímos uma forte parceria, e estou confiante de que ela será uma excelente presidente, capaz de levar a Bemis a novos patamares."

Chen traz mais de 25 anos de experiência em liderança empresarial global em setores que abrangem fabricação de semicondutores, hardware de TI, testes comerciais e serviços de certificação, soluções de marca de varejo e fabricação de fitas.

Ela tem sido um membro fundamental da Equipe de Liderança Executiva da Bemis desde que ingressou na empresa em 2019, tendo atuado mais recentemente como Diretora de Operações Global e Presidente da Região Ásia-Pacífico, após ter ocupado anteriormente o cargo de Vice-Presidente Executiva para a Ásia-Pacífico. Durante seu mandato, Chen liderou a expansão da presença global da Bemis, a regionalização da cadeia de suprimentos, o fortalecimento da liderança na Ásia-Pacífico e a superação de grandes desafios relacionados à cadeia de suprimentos e ao comércio.

Como presidente e diretora de operações, Chen comandará a equipe de liderança executiva da Bemis na aceleração do crescimento global. Ela também atuará como membro central da equipe de liderança do CEO, responsável pelo alinhamento em toda a empresa e pela execução da estratégia.

"Estou honrada em assumir o papel de presidente e diretora de operações da Bemis", declarou Christina Chen. "Eu me identifico profundamente com o propósito da Bemis de melhorar a vida das pessoas e com os valores da empresa. Além disso, conheço o legado global que a empresa construiu nos últimos 115 anos. Como diretora de operações e presidente da APAC, tive o privilégio de trabalhar com as equipes da Bemis em todo o mundo e ver em primeira mão o incrível valor que a equipe da Bemis pode criar. Estou entusiasmado com o momento decisivo que estamos vivendo como empresa. À medida que entramos em nossa próxima fase de aceleração, estou ansiosa para liderar esta incrível equipe global e elevar nosso valor e impacto para nossos clientes, parceiros, membros da equipe e comunidades em que operamos ao redor do mundo."

Sobre a Bemis Associates

A Bemis Associates, Inc., é líder global em soluções de adesivos e colagem, em parceria com as principais marcas de vestuário, eletrônicos de consumo e industriais para melhorar o desempenho e a estética do produto. Fundada em 1910, ela combina conhecimento técnico, escala global e uma cultura orientada por valores para oferecer soluções inovadoras. A empresa desenvolve e produz adesivos Sewfree®, enfeites, fitas de costura, fitas de reforço de costura e soluções coladas de valor agregado. Seus escritórios, fábricas e centros de design e aplicação Co-Lab estão espalhados por todo o mundo. Saiba mais em bemisworldwide.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968184/Bemis_Associates_Christina_Chen.jpg

FONTE Bemis Associates Inc