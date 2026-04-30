Bemis Associates 任命 Christina Chen 為總裁兼營運總監

Johansen 說道：「這次晉升對 Christina 和 Bemis 公司而言，標誌着 Bemis 邁向下一階段的增長及成功。 Christina 是我職業生涯中，共事過的一大傑出領導人才兼商業精英。 近二十年的並肩作戰，為我們建立了深厚的合作情誼，我深信她將成為卓越的總裁，帶領 Bemis 攀上新高峰。」

Chen 累積逾 25 載全球商業領導資歷，領域遍及半導體製造、資訊科技 (IT) 硬件、商業測試與認證服務、零售品牌方案及膠帶製造。

她自 2019 年加入 Bemis 後，一直是 Bemis 行政領導團隊的重要成員，近期出任全球營運總監兼亞太區總裁，此前亦曾擔任亞太區執行副總裁。 在任內，Chen 帶領 Bemis 拓展全球營運版圖、推動供應鏈區域化、鞏固亞太區領導團隊，並就多項重大的供應鏈及貿易挑戰成功作出應對。

作為總裁兼營運總監，Chen 將率領 Bemis 行政領導團隊，推進全球增長步伐。 她亦將擔任行政總裁領導團隊的核心成員，負責協調全公司的一致性及策略執行等工作。

Christina Chen 表示：「能夠出任 Bemis 的總裁及營運總監，我感到相當榮幸。 我對 Bemis 改善人們生活的使命及 Bemis 的價值觀有着深刻共鳴。 我深知公司在過去 115 年來所締造的全球榮耀傳承。 身為營運總監兼亞太區總裁，我曾有幸與 Bemis 環球團隊並肩工作，親眼目睹 Bemis 團隊所能創建的非凡價值。 我對公司目前所處的關鍵時刻深感振奮。 隨着我們踏入下一加速發展階段，我期望帶領這個優秀的全球團隊，提升為客戶、合作夥伴、團隊成員以及我們全球業務所在社區所帶來的價值和影響。」

關於 Bemis Associates

Bemis Associates, Inc. 是全球黏合劑與黏合解決方案的領導企業，與頂尖的服裝、消費電子及工業品牌合作，致力改善產品性能和外觀美感。 自 1910 年創立以來，公司融合技術專長、全球佈局及價值主導的文化，呈獻創新解決方案。 我們開發和製造 Sewfree® 黏合劑、裝飾元件、接縫膠帶、鞏固接縫膠帶，以及增值黏合解決方案。 我們在全球設有辦事處、生產設施以及協作實驗室 (Co-Lab) 設計與應用中心。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 bemisworldwide.com。

SOURCE Bemis Associates Inc