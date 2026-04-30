Bemis Associates designa a Christina Chen como presidenta y directora de Operaciones

SHIRLEY, Massachusetts, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Bemis Associates, Inc. ("Bemis"), líder mundial en innovación de adhesivos y materiales, anunció la designación de Christina Chen como presidenta y directora de Operaciones.

Chen sucede a Michael Johansen, quien continuará desempeñándose como director ejecutivo, y se centrará en la estrategia empresarial, la innovación, las alianzas a nivel mundial y el crecimiento a largo plazo, mientras trabaja en estrecha colaboración con Chen a medida que Bemis entra en su próxima fase de aceleración.

Bemis Associates, Inc., líder mundial en innovación de adhesivos y materiales, anunció hoy la designación de Christina Chen como presidenta y directora de Operaciones.

"Este progreso para Christina y la organización Bemis reciben a la siguiente fase de crecimiento y éxito para Bemis", afirmó Johansen. "Christina es una de las líderes y empresarias más fuertes con las que he trabajado a lo largo de mi carrera. Durante casi dos décadas de trabajo conjunto, hemos construido una asociación sólida, y estoy seguro de que será una presidenta sobresaliente que ayudará a llevar a Bemis a nuevos niveles".

Chen aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo empresarial mundial en industrias que abarcan la fabricación de semiconductores, hardware de informática, pruebas comerciales y servicios de certificación, soluciones de marca minorista y fabricación de cintas.

Chen sido un miembro clave del equipo de liderazgo ejecutivo de Bemis desde que se unió en 2019, y más recientemente se desempeñó como directora de Operaciones Global y Presidenta de la Región APAC, luego de su cargo anterior como vicepresidenta ejecutiva de Asia Pacífico. Durante su mandato, Chen dirigió la ampliación de la presencia mundial de operaciones de Bemis, la regionalización de la cadena de suministro, el fortalecimiento del liderazgo en Asia Pacífico y la navegación de los principales desafíos comerciales y de la cadena de suministro.

Como presidenta y directora de Operaciones, Chen liderará el equipo de liderazgo ejecutivo de Bemis para acelerar el crecimiento a nivel mundial. También se desempeñará como miembro principal del equipo de liderazgo del director ejecutivo, responsable de la alineación de toda la empresa y la ejecución de la estrategia.

"Me siento honrada de asumir el cargo de presidenta y directora de Operaciones de Bemis", comentó Christina Chen. "Me conecto profundamente con el propósito de Bemis de mejorar la vida de las personas y los valores de Bemis. Soy consciente del legado mundial que la empresa ha construido en los últimos 115 años. Como director de operaciones y presidente de APAC, he tenido el privilegio de trabajar con equipos de Bemis a nivel mundial y ver de primera mano el increíble valor que el equipo de Bemis puede crear. Me entusiasma el momento decisivo que estamos viviendo como empresa. A medida que entramos en nuestra próxima fase de aceleración, espero liderar este increíble equipo global para realzar nuestro valor e impacto a nuestros clientes, socios, miembros del equipo y comunidades en las que operamos en todo el mundo".

Acerca de Bemis Associates

Bemis Associates, Inc., es líder mundial en adhesivos y soluciones adherentes, que forma alianza con las principales marcas de ropa, electrónica de consumo e industriales para mejorar el rendimiento y la estética de productos. Fundada en 1910, combinamos experiencia técnica, escala mundial y una cultura basada en valores para ofrecer soluciones innovadoras. Desarrollamos y fabricamos adhesivos Sewfree®, ornamentos, cintas de costura, cintas de refuerzo de costura y soluciones adherentes de valor agregado. Mantenemos oficinas, instalaciones de fabricación y centros de diseño y aplicación Co-Lab en todo el mundo. Más información en bemisworldwide.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968186/Bemis_Associates_Christina_Chen.jpg

FUENTE Bemis Associates Inc