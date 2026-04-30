Bemis Associates nomme Christina Chen au poste de présidente et directrice des opérations

SHIRLEY, Massachusetts, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Inc. (« Bemis Associates, Inc »), leader mondial en matière de collage et d'innovation de matériaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christina Chen au poste de présidente et de directrice des opérations.

Bemis Associates, Inc., a global leader in bonding and material innovation, today announced the appointment of Christina Chen as President and Chief Operating Officer.

Mme Chen succède à Michael Johansen, qui restera président-directeur général et se concentrera sur la stratégie d'entreprise, l'innovation, les partenariats internationaux et la croissance à long terme, tout en travaillant en étroite collaboration avec Mme Chen, alors que Bemis entame sa prochaine phase d'accélération.

« Cette évolution pour Christina et l'entreprise Bemis marque le début de la prochaine phase de croissance et de succès pour Bemis », déclare M. Johansen. « Christina fait partie des dirigeants et des entrepreneurs les plus remarquables avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours de ma carrière. Depuis près de vingt ans que nous travaillons ensemble, nous avons construit un partenariat solide, et je suis convaincu qu'elle sera une présidente exceptionnelle qui aidera Bemis à atteindre de nouveaux sommets. »

Mme Chen apporte plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeante d'entreprise au niveau mondial dans des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs, le matériel informatique, les services d'essais commerciaux et de certification, les solutions de marque pour la vente au détail et la fabrication de bandes.

Elle est un membre essentiel de l'équipe de direction de Bemis depuis qu'elle l'a rejointe en 2019, et a récemment occupé le poste de directrice des opérations mondiales et de présidente de la région Asie-Pacifique, après avoir été vice-présidente exécutive pour l'Asie-Pacifique. Au cours de son mandat, Mme Chen a dirigé l'expansion des opérations mondiales de Bemis, la régionalisation de la chaîne d'approvisionnement, le renforcement du leadership de la région Asie-Pacifique et la résolution des principaux problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et au commerce.

En tant que présidente et directrice des opérations, Mme Chen dirigera l'équipe de direction de Bemis afin d'accélérer la croissance au niveau mondial. Elle sera également l'un des membres clés de l'équipe dirigeante du PDG, responsable de l'alignement et de l'exécution de la stratégie à l'échelle de l'entreprise.

« Je suis honorée d'assumer le rôle de présidente et de directrice des opérations de Bemis », déclare Christina Chen. « Je m'identifie profondément à l'objectif de Bemis, qui est d'améliorer la vie des gens ainsi que les valeurs de Bemis.Je suis consciente de l'héritage mondial que l'entreprise a construit au cours des 115 dernières années. En tant que directrice des opérations et présidente de l'Asie-Pacifique, j'ai eu le privilège de travailler avec les équipes de Bemis dans le monde entier et de voir de mes propres yeux la valeur incroyable que l'équipe de Bemis peut créer. Je suis très enthousiaste à l'idée de la période charnière que nous vivons en tant qu'entreprise. Alors que nous entrons dans notre prochaine phase d'accélération, je me réjouis de diriger cette formidable équipe mondiale afin d'accroître notre valeur et notre impact auprès de nos clients, de nos partenaires, des membres de notre équipe et des communautés au sein desquelles nous opérons dans le monde entier. »

À propos de Bemis Associates

Bemis Associates, Inc. est un leader mondial dans le domaine des adhésifs et des solutions de collage, en partenariat avec les grandes marques de l'habillement, de l'électronique grand public et de l'industrie afin d'améliorer les performances et l'esthétique des produits. Fondé en 1910, nous allions expertise technique, envergure mondiale et culture d'entreprise fondée axée sur des valeurs afin de fournir des solutions innovantes. Nous développons et fabriquons les adhésifs Sewfree®, des embellissements, des rubans de couture, des rubans de renforcement de couture et des solutions collées à valeur ajoutée. Nous disposons de bureaux, de sites de production et de centres de conception et d'application Co-Lab dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site bemisworldwide.com.

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