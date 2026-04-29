Bemis Associates nombra a Christina Chen presidenta y directora de operaciones

SHIRLEY, Mass., 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Inc. ("Bemis"), una empresa líder mundial en innovación en adhesivos y materiales, ha anunciado hoy el nombramiento de Christina Chen como presidenta y directora de operaciones.

Chen sustituye a Michael Johansen, quien seguirá desempeñando el cargo de consejero delegado y se centrará en la estrategia empresarial, la innovación, las alianzas internacionales y el crecimiento a largo plazo, al tiempo que colaborará estrechamente con Chen ahora que Bemis entra en su próxima fase de crecimiento acelerado.

Bemis Associates, Inc., a global leader in bonding and material innovation, today announced the appointment of Christina Chen as President and Chief Operating Officer.

"Este avance para Christina y la organización Bemis marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y éxito para Bemis", afirmó Johansen. "Christina es una de las líderes y empresarias más destacadas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera. Durante casi dos décadas de colaboración, hemos forjado una sólida relación, y estoy convencido de que será una presidenta excepcional que ayudará a llevar a Bemis a nuevas cotas".

Chen aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo empresarial a nivel mundial en sectores que abarcan la fabricación de semiconductores, hardware informático, servicios de pruebas y certificación comerciales, soluciones de branding para el comercio minorista y la fabricación de cintas.

Ha sido un miembro clave del equipo directivo ejecutivo de Bemis desde que se incorporó a la empresa en 2019; más recientemente, ha ocupado el cargo de directora de operaciones global y presidenta de la región de Asia-Pacífico, tras haber desempeñado anteriormente el cargo de vicepresidenta ejecutiva para Asia-Pacífico. Durante su mandato, Chen ha liderado la expansión de la presencia operativa global de Bemis, la regionalización de la cadena de suministro, el fortalecimiento del liderazgo en Asia-Pacífico y la gestión de importantes retos relacionados con la cadena de suministro y el comercio.

Como presidenta y directora de operaciones, Chen liderará el equipo directivo de Bemis para acelerar el crecimiento a nivel mundial. También formará parte del equipo directivo del consejero delegado, siendo responsable de la coordinación de toda la empresa y de la ejecución de la estrategia.

"Es un honor para mí asumir el cargo de presidenta y directora de operaciones de Bemis", declaró Christina Chen. "Me identifico profundamente con el propósito de Bemis de mejorar la vida de las personas y con los valores de la empresa. Soy consciente del legado global que la empresa ha construido a lo largo de los últimos 115 años. Como directora de operaciones y presidenta de APAC, he tenido el privilegio de trabajar con los equipos de Bemis en todo el mundo y de ver de primera mano el increíble valor que el equipo de Bemis es capaz de crear. Me entusiasma el momento crucial en el que nos encontramos como empresa. Al entrar en nuestra siguiente fase de aceleración, estoy deseando liderar este increíble equipo global para elevar nuestro valor y nuestro impacto entre nuestros clientes, socios, miembros del equipo y las comunidades en las que operamos en todo el mundo".

Acerca de Bemis Associates

Bemis Associates, Inc., es líder mundial en adhesivos y soluciones de unión, y colabora con las principales marcas de ropa, electrónica de consumo e industriales para mejorar el rendimiento y la estética de sus productos. Fundada en 1910, combinamos nuestra experiencia técnica, nuestra presencia global y una cultura basada en valores para ofrecer soluciones innovadoras. Desarrollamos y fabricamos adhesivos Sewfree®, adornos, cintas para costuras, cintas de refuerzo para costuras y soluciones de unión de valor añadido. Contamos con oficinas, plantas de fabricación y centros de diseño y aplicación Co-Lab en todo el mundo. Más información en bemisworldwide.com.

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