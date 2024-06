BETSF divulga início de operações da segunda fazenda de mineração

CHANGSHA, China, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bit Brother Limited (a "Empresa", "nós" ou "Bit Brother") (OTC Pink: BETSF) está feliz em anunciar que nossa segunda fazenda de mineração de criptomoeda em Abilene, no Texas, foi inaugurada.

Com os esforços incessantes da equipe de operação, superamos todas as dificuldades e continuamos andando em frente. O Local 2 passou em todos os testes de inspeção e conseguiu o certificado de ocupação em 7 de junho de 2024, e a seguir começou a minerar em 8 de junho de 2024.

Com base na experiência de operação de riqueza acumulada pelo Local 1, é esperado que a remessa inicial de 1368 mineradores S19 no Local 2 produzirá 3 BTC por mês. Assim, a expectativa é que o Local 1 e o Local 2 devem chegar a uma produção conjunta mensal de 7 BTC, supondo que todos os mineradores funcionem normalmente. As operações simultâneas desses dois locais levarão a capacidade de operação dos mineradores da Bit Brother para o próximo nível.

É precisamente devido ao fato do ciclo de investimento e construção da fazenda de mineração de Bitcoin ser longo e de haver tantas incertezas, que a equipe de gestão está investigando a avaliando um caminho melhor para o Local 3, como o modelo de tutela.

Em 2024, o cluster de mineração de criptomoedas da Bit Brother alcançará uma marca de desenvolvimento importante, já que se espera que gere receitas explosivas à medida que o Bitcoin desencadeia um aumento notável e estabelecerá uma base sólida para desenvolvimentos futuros da empresa e criará mais retorno para todos os investidores.

Sobre a Bit Brother Limited

A Bit Brother Ltd é uma corporação multifacetada com operações que abrangem a gestão de negócios na China e empreendimentos de blockchain e de criptomoeda nos Estados Unidos. Dentro da jurisdição dos EUA, a empresa gerencia e integra estrategicamente instalações de mineração de criptomoedas. Com uma equipe dedicada de especialistas, a empresa expandiu com sucesso dois empreendimentos de mineração e está comprometida em crescer ainda mais. Para saber mais, visite: www.bitbrother.com.

Isenção de Responsabilidade de Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas" Todas as declarações além daquelas de fato histórico aqui incluídas são "declarações prospectivas." Estas declarações prospectivas são frequentemente identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "acredita", "espera", ou expressões similares, envolvendo riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Embora a Empresa acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas ainda envolvem suposições, riscos e incertezas, e estas expectativas podem acabar sendo incorretas. Você não deveria depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, as quais são válidas somente na data deste comunicado à imprensa. Os reais resultados da Empresa podem diferir materialmente daqueles esperados nestas declarações prospectivas como um resultado de uma variedade de fatores, incluindo os fatores de risco discutidos nos relatórios periódicos da empresa que estão arquivados na Comissão de Valores Mobiliários e disponíveis no site da SEC (http://www.sec.gov). Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Empresa ou pessoas atuando em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade por estes fatores de risco. Além do que é exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume obrigação de atualizar estas declarações prospectivas.

[email protected]

