BETSF объявляет о начале эксплуатации второй майнинговой фермы

ЧАНША, Китай, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (далее - «Компания», «мы» или «Bit Brother») (OTC Pink: BETSF) рада сообщить, что мы запустили нашу вторую ферму по майнингу криптовалюты в Абилине, штат Техас.

Благодаря неустанным усилиям операционной группы мы преодолеваем все трудности и продолжаем двигаться вперед. Площадка 2 прошла все контрольные проверки и получила акт приемки и ввода в эксплуатацию 7 июня 2024 года, а 8 июня 2024 года уже начала майнинг.

Исходя из опыта работы с активами, накопленного на Площадке 1, ожидается, что начальная партия из 1368 майнеров S19 на Площадке 2 будет производить 3 BTC в месяц. Таким образом, ожидается, что Площадка 1 и Площадка 2 достигнут совокупного ежемесячного производства 7 BTC при условии, что все майнеры будут функционировать нормально. Одновременная работа этих двух площадок выведет майнинговые мощности Bit Brother на новый уровень.

Поскольку мы выяснили, что инвестиционный и строительный цикл фермы по майнингу биткойна длинный и на нем есть слишком много неопределенностей, управленческая команда изучает и проводит оценку лучшего способа для Площадки 3, такого как модель управления по доверенности.

В 2024 году кластер криптовалютного майнинга Bit Brother достигнет важной вехи развития. Ожидается, что он будет генерировать взрывные доходы, поскольку биткойн вызвал значительный всплеск, и это заложит прочную основу для будущего развития компании и сгенерирует больше прибыли для всех инвесторов.

О компании Bit Brother Limited

Компания Bit Brother Ltd является корпорацией, деятельность которой охватывает различные направления, в том числе управление бизнесом в Китае и предприятия по работе с блокчейнами и криптовалютами в США. В юрисдикции США компания стратегически управляет и интегрирует объекты для майнинга криптовалют. Благодаря преданной своему делу команде специалистов компания успешно расширила два майнинговых предприятия и стремится к дальнейшему росту. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.bitbrother.com.

Отказ от ответственности за заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит определенные утверждения, которые могут включать «заявления прогнозного характера». Все включенные в настоящий документ утверждения, кроме тех, что касаются свершившихся фактов, являются «заявлениями прогнозного характера». Эти заявления прогнозного характера часто можно распознать по использованию прогнозной терминологии, в том числе таких слов, как «считает», «ожидает» и др., связанных с известными и неизвестными рисками и неопределенностями. Хотя Компания считает, что ожидания, отраженные в этих заявлениях прогнозного характера, являются обоснованными, они включают элемент допущения, риска и неопределенности и могут оказаться ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на эти заявления прогнозного характера, которые актуальны только на дату выхода настоящего пресс-релиза. Фактические результаты Компании могут существенно отличаться от ожидаемых в этих прогнозных заявлениях в результате различных факторов, включая факторы риска, обсуждаемые в периодических отчетах Компании, которые подаются в Комиссию по ценным бумагам и биржам и доступны на веб-сайте SEC (http://www.sec.gov). Все заявления прогнозного характера, сделанные Компанией или лицами, действующими от ее имени, в полной мере подпадают под действие этих факторов риска. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, Компания не берет на себя обязательств по обновлению этих заявлений прогнозного характера.

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