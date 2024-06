"Mining Farm" Kedua Milik BETSF telah Mulai Beroperasi

CHANGSHA, Tiongkok, 20 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited ("Perusahaan," "kami", atau "Bit Brother") (OTC Pink: BETSF) meluncurkan cryptocurrency mining farm yang kedua di Abilene, Texas.

Berkat kerja keras tim operasional, Bit Brother mengatasi seluruh kendala dan terus melangkah ke depan. Lokasi kedua telah memenuhi seluruh standar dalam inspeksi dan meraih sertifikat okupansi pada 7 Juni 2024 lalu mulai melakukan mining pada 8 Juni 2024.

Setelah berpengalaman mengelola lokasi pertama, tahap awal 1.368 S19 miner di lokasi kedua akan memproduksi 3 BTC per bualn. Maka, lokasi pertama dan kedua segera memproduksi 7 BTC secara total dengan asumsi semua miner berfungsi normal. Dengan dua lokasi mining farm yang telah beroperasi, kapasitas operasional Bit Brother akan meningkat.

Bit Brother menilai, siklus investasi dan konstruksi Bitcoin mining farm berlangsung lama dan berhadapan dengan terlalu banyak ketidakpastian. Untuk itu, tim manajemen mempelajari dan mengevaluasi mekanisme pengembangan Lokasi ketiga, seperti model trusteeship.

Pada 2024, cryptocurrency mining cluster Bit Brother akan membuat pencapaian penting dengan menghasilkan pendapatan besar sejalan dengan perkembangan Bitcoin yang luar biasa. Fasilitas tersebut akan menjadi basis perkembangan Bit Brother pada masa mendatang dan menciptakan imbal hasil yang semakin besar bagi seluruh investor.

Tentang Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd adalah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk manajemen bisnis di Tiongkok, serta blockchain dan mata uang kripto (cryptocurrency) di Amerika Serikat (AS). Di yurisdiksi AS, Bit Brother mengelola dan mengintegrasikan fasilitas cryptocurrency mining secara strategis. Didukung tenaga ahli, Bit Brother saat ini mengelola dua mining farm di AS, serta berkomitmen mewujudkan pertumbuhan pada segmen bisnis blockchain dan mata uang kripto. Informasi lebih lanjut tersedia di www.bitbrother.com.

Pernyataan Prospektif (Forward-Looking Statement)

Rilis berita ini mengandung sejumlah pernyataan tertentu yang digolongkan sebagai "pernyataan prospektif" (forward-looking statement). Seluruh pernyataan selain fakta historis yang terdapat dalam rilis berita ini adalah "pernyataan prospektif". Pernyataan prospektif kerap memakai istilah yang mencerminkan kemungkinan, seperti "meyakini", "memperkirakan", atau istilah serupa. Maka, pernyataan prospektif mengandung risiko yang telah dan belum diketahui, serta ketidakpastian. Meski Bit Brother menganggap pernyataan prospektif memiliki ekspektasi yang masuk akal, namun melibatkan asumsi, risiko dan ketidakpastian. Maka, ekspektasi tersebut bisa saja keliru. Anda sebaiknya tidak semata-mata mengacu pada pernyataan prospektif yang hanya berlaku ketika rilis berita ini diterbitkan. Kinerja Bit Brother yang sebenarnya dapat berbeda secara material dari proyeksi yang terdapat pada pernyataan prospektif akibat berbagai faktor. Risiko dan ketidakpastian ini meliputi, namun tidak terbatas pada, faktor risiko yang telah diungkap Bit Brother dalam laporan berkala yang dikirimkan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"). Laporan ini tersedia di situs SEC (http://www.sec.gov). Seluruh pernyataan prospektif dari Bit Brother atau sosok yang mewakili Bit Brother bergantung pada faktor-faktor risiko tersebut. Selain diwajibkan oleh undang-undang sekuritas yang berlaku, Bit Brother tidak bertanggung jawab memperbarui pernyataan prospektif ini.

Narahubung:

[email protected]

