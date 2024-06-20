شركة BETSF تُعلن عن بدء عمليات التشغيل الخاصة بمزرعتها الثانية لتعدين العملات الرقمية

تشانغشا، الصين، 20 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Brother Limited (المشار إليها باسم "الشركة"، و"نحن"، أو "Bit Brother") (التي تتداول أسهمها في بورصة OTC Pink تحت رمز: BETSF) أن تعلن عن إطلاق ثاني مزرعة خاصة بها لتعدين العملات الرقمية في مدينة أبيلين بولاية تكساس الأمريكية.

بفضل الجهود الدؤوبة لفريق التشغيل، تمكنا من التغلب على كافة الصعوبات ونواصل المضي قدمًا. اجتاز الموقع الثاني جميع معايير الفحص وحصل على شهادة الإشغال في 7 يونيو 2024، ثم بدأ عمليات التعدين في 8 يونيو 2024.

ومن المتوقع، بناءً على الخبرة التشغيلية الكبيرة التي أكتسبتها الشركة من تشغيل الموقع الأول، أن تُنتج الدفعة الأولى المكونة من 1368 جهاز تعدين S19 في الموقع الثاني ما يقرب من 3 عملات بيتكوين شهريًا. وبالتالي، من المتوقع أن يحقق الموقعين الأول والثاني إنتاجًا شهريًا مشتركًا يبلغ 7 عملات بيتكوين بافتراض تشغيل جميع أجهزة التعدين بشكل طبيعي. سيؤدي التشغيل المتزامن لهذين الموقعين إلى رفع القدرة التشغيلية للتعدين لشركة Bit Brother إلى المستوى التالي.

وإدراكًا لحقيقة أن دورة الاستثمار والبناء لمزارع تعدين البيتكوين طويلة وتتضمن الكثير من عدم اليقين، يقوم فريق الإدارة حاليًا بدراسة وتقييم أفضل السُبل للمضي قدمًا في موقعنا الثالث، بما في ذلك نموذج الوصاية.

من المتوقع، في عام 2024، أن يصل مجمع تعدين العملات الرقمية لشركة Bit Brother إلى مرحلة مهمة من التطور، حيث يُتوقع أن يحقق إيرادات هائلة مع الارتفاع الكبير الذي تشهده عملة البيتكوين، مما سيضع أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي للشركة ويحقق المزيد من العائدات لجميع المستثمرين.

نبذة مختصرة عن Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd هي شركة متعددة الأوجه لها عمليات تمتد إلى إدارة الأعمال في الصين ومشاريع في مجال سلسلة الكتل والعملات المشفرة في الولايات المتحدة. تعمل الشركة على إدارة وتكامل منشآت تعدين العملات الرقمية بشكل استراتيجي، وذلك ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية. وقد نجحت الشركة، بفضل فريق متخصص وكفء، في توسيع مشاريع التعدين الخاصة بها إلى موقعين، وهي ملتزمة بمواصلة النمو والتوسع في المستقبل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.bitbrother.com .

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