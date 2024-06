BETSF annonce le début de l'exploitation de son second site de minage

CHANGSHA, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (la « société », « nous » ou « Bit Brother ») (OTC Pink : BETSF) a le plaisir d'annoncer le lancement de son second site de minage de cryptomonnaies à Abilene, au Texas.

Grâce aux efforts inlassables de l'équipe opérationnelle, nous surmontons toutes les difficultés et continuons à aller de l'avant. Le Site 2 a passé tous les critères d'inspection et a obtenu le certificat d'occupation le 7 juin 2024, puis a commencé le minage le 8 juin 2024.

Sur la base de l'expérience accumulée par le Site 1, le lot initial de 1 368 mineurs S19 du Site 2 devrait produire trois BTC par mois. Les Sites 1 et 2 devraient ainsi atteindre une production mensuelle combinée de sept BTC en supposant que tous les mineurs fonctionnent normalement. L'exploitation simultanée de ces deux sites portera la capacité d'exploitation minière de Bit Brother à un niveau supérieur.

C'est précisément parce que nous avons constaté que le cycle d'investissement et de construction du site de minage Bitcoin est long et qu'il existe trop d'incertitudes, que l'équipe de direction étudie et évalue une meilleure façon de procéder pour le Site 3, par exemple avec un modèle fiduciaire.

En 2024, le cluster de minage de cryptomonnaies de Bit Brother atteindra une étape importante de son développement et devrait générer des revenus considérables grâce à l'essor remarquable du Bitcoin. Le cluster jettera des bases solides pour le développement futur de la société et générera des retours supérieurs pour tous les investisseurs.

À propos de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd est une société à multiples facettes dont les activités couvrent la gestion commerciale en Chine et les activités de blockchain et de cryptomonnaie aux États-Unis. Aux États-Unis, l'entreprise gère et intègre stratégiquement des installations d'extraction de cryptomonnaies sur le site . Avec une équipe de spécialistes dévoués, la société a développé avec succès deux activités de minage et s'est engagée à poursuivre sa croissance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bitbrother.com.

Avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent document sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « estimer », « s'attendre à » ou des expressions similaires, impliquant des risques et des incertitudes connus et inconnus. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elles impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent s'avérer incorrectes. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs, y compris les facteurs de risque décrits dans les rapports périodiques déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov). Les déclarations prospectives attribuables à la société ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs de risque. La société n'est pas tenue de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Contact :

[email protected]