BETSF ogłasza uruchomienie drugiej farmy wydobywczej

CHANGSHA, Chiny, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Bit Brother Limited (w dalszej części „Bit Brother" lub „Spółka") (OTC Pink: BETSF) ma przyjemność ogłosić uruchomienie drugiej farmy wydobywczej kryptowalut w Abilene w Teksasie.

Dzięki nieustającym wysiłkom zespołu operacyjnego Bit Brother pokonuje wszystkie trudności i cały czas idzie naprzód. Obiekt nr 2 przeszedł pozytywnie wszystkie kontrole i uzyskał pozwolenie na użytkowanie 7 czerwca 2024 r., a wydobywanie kryptowalut rozpoczęło się już następnego dnia, 8 czerwca 2024 r.

Na podstawie doświadczeń z Obiektu nr 1 przyjęto, że pierwsza grupa 1368 koparek S19 uruchomionych w Obiekcie nr 2 będzie produkować 3 BTC miesięcznie. Oba obiekty mają więc osiągać miesięczną produkcję na poziomie 7 BTC przy założeniu normalnego działania wszystkich koparek. Ich równoczesne funkcjonowanie pozwoli Bit Brother wzbić się na wyższy poziom mocy wydobywczej.

Ponieważ Bit Brother przekonał się o tym, że cykl inwestycyjno-budowlany farmy wydobywczej Bitcoina jest długotrwały i wiąże się z wieloma czynnikami niepewności, kierownictwo poszukuje lepszych rozwiązań dla obiektu nr 3, a jednym z nich miałby być model powierniczy.

W 2024 r. klaster wydobywczy kryptowalut Bit Brother osiągnie ważny kamień milowy w swoim rozwoju, przynosząc spektakularne przychody wobec dużych wzrostów Bitcoina. Położy on silne fundamenty pod przyszły rozwój Spółki, generując większe zyski dla wszystkich inwestorów.

Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd to spółka prowadząca działalność na różnych polach, obejmujących zarządzanie biznesem w Chinach oraz przedsięwzięcia związane z technologią blockchain i kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych. W obrębie jurysdykcji Stanów Zjednoczonych firma strategicznie zarządza i integruje kopalnie kryptowalut. Dzięki specjalnemu zespołowi specjalistów prowadzi ona obecnie dwie farmy wydobywcze w Stanach Zjednoczonych i jest zaangażowana w dalszy rozwój działalności w zakresie technologii blockchain i kryptowalut. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.bitbrother.com.

Wypowiedzi prognozujące

Kontakt:

