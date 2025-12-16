邁向 4,000 萬用戶里程碑，BingX 推出「Beyond the Alpha」品牌活動

BingX 長期站在加密產業創新的最前線。平台宣布投入 3 億美元推動人工智慧（AI）發展，全面邁向 AI 原生加密交易所。此一前瞻布局已吸引超過 300 萬名早期用戶使用 BingX AI Bingo 與 BingX AI Master 進行交易，透過先進數據洞察協助用戶優化決策流程，提升整體交易體驗。

此外，BingX 推出 BingX Chainspot ，首度導入 CeDeFi（中心化與去中心化融合）模式，打造兼具中心化交易所效率與去中心化透明度的交易架構，開創業界先例。此一創新混合模式結合中心化交易平台的操作便利性，以及 DeFi 的安全性與可驗證性，為用戶帶來更高彈性與信任度的交易環境。

搶先市場的交易體驗與產品佈局

BingX 持續強化交易產品線，全面升級現貨與期貨交易服務，為用戶帶來更具競爭力的市場先行優勢。

BingX 名列全球前五大衍生品交易平台之一，提供 24小時全天候全球支援與強大的交易功能，本次重點升級包含獨立的逐倉保證金模式，帶來更靈活的期貨交易體驗，並深度整合 TradingView，支援更進階的圖表分析與策略執行；此外，BingX 持續創新，成為首批提供 WLFI 盤前期貨交易與 RWA 指數永續合約的交易所之一。

現貨交易：平台推出一站式 Spot Listing Hub 與 Listing FastTrack，為創新項目提供更快速的上線通道。同時，BingX 上線 Shards Program 獎勵機制，讓用戶可享有專屬空投、交易手續費折扣與 VIP 權益，進一步提升平台黏著度。目前，BingX 已支援超過 1,100 個交易對，並整合 170 條公鏈生態，在新資產上線方面持續保持領先，包括 Monad（MON） 、 Pump.fun XPool 與 ZORA 等熱門項目。

、 XPool 與 等熱門項目。 跟單交易 2.0：作為加密跟單交易的先驅，BingX 社群已累積 40 萬名菁英交易員，總交易量達 5.8 億美元，累計交易筆數突破 13 億。全新跟單交易 2.0 版本導入嶄新介面、優化操作流程及高度自訂功能，讓交易體驗更直覺、更以用戶為核心。

對安全與透明度的零妥協

BingX 始終將用戶資產安全與平台透明度視為首要核心。自 2022 年起，平台持續公開提供 100% 資產儲備證明（Proof of Reserves），並可供外部驗證，進一步強化對問責與信任的承諾。

為進一步保障用戶資產，BingX 設立 1.5 億美元安全防護基金，同時取得 ISO 27001 資訊安全管理認證，符合業界最高安全標準。此外，BingX 亦於法幣業務方面通過 PCI DSS v4.0.1 認證，全面強化用戶資料與金融交易的安全防護機制。

以用戶為核心的社群體驗升級

BingX 對用戶的長期承諾，體現在一系列以社群為導向的產品與服務升級，持續優化整體交易體驗。

VIP 計畫：全面升級後的 VIP 計畫，提供零手續費交易與專屬客戶禮賓服務，進一步提升平台對高交易量用戶的吸引力。

BingX Academy 2.0：BingX Academy 全面改版，導入更直覺的操作介面、擴充學習資源，並加入互動式教學工具，協助用戶更輕鬆掌握數位資產市場的複雜性。

佈局 Web3 未來的策略性投資

BingX 持續展現對 Web3 生態發展的長期承諾。旗下 BingX Labs 已投資 1,600 萬美元 於多項具潛力的 Web3 專案，進一步凸顯 BingX 作為去中心化技術未來重要推動者的角色。

此外，BingX 亦透過 TalentX 計畫 培育新世代加密產業人才，協助年輕世代探索數位資產產業的職涯發展機會，為產業注入更多創新動能。

除了持續推動產品創新與交易服務外，BingX 亦積極履行企業社會責任，於全球多地進行具實質影響力的公益捐助行動。其中包括向越南「One Light, Thousands of Hearts」公益計畫捐贈 20 萬美元，以及在香港大埔汪福苑發生重大火災事故後，捐贈 500 萬港元支持當地支援基金，展現企業對社會關懷的長期投入。

BingX 產品長 Vivien Lin 表示：「4,000 萬用戶不僅是一個數字，而是來自全球用戶、合作夥伴及整體加密社群的高度肯定。每一個里程碑，都體現我們對創新、安全以及以用戶為核心的堅定承諾，也驅使我們持續為用戶創造更多價值。我們始終選擇多走一步，這正是『Beyond the Alpha』活動所希望傳遞的精神。」

為慶祝這一重要里程碑，BingX 正式推出 「 Beyond the Alpha 」 主題活動，展現平台以創新且具意義的方式與用戶深度互動的承諾。

活動將於 2025 年 12 月 15 日至 12 月 26 日期間舉行，用戶可透過參與幸運抽獎，獲得包含限量版 BingX Field Barista Kit、交易券等多項保證獎勵。用戶亦可透過完成每日任務（如交易、充值及邀請新用戶）獲得更多抽獎機會。

作為本次活動的一部分，BingX 亦將首度推出 品牌MV ，透過影像呈現平台的重要里程碑，並重申其致力於提供安全、用戶友好和響應迅速的產品和服務的承諾。

https://bingx.com/

