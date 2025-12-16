BingX festeggia il raggiungimento di 40 milioni di utenti nel 2025 con la campagna Beyond the Alpha

Nel 2025, BingX ha registrato una crescita degli utenti del 100%, con un volume di trading nelle 24 ore che ha superato i 26 miliardi di dollari, a dimostrazione di una forte adozione globale e di un solido slancio di crescita.

Pioniere crypto AI-native : BingX ha effettuato un investimento pionieristico di 300 milioni di dollari nell'integrazione dell'intelligenza artificiale, posizionando l'AI come motore centrale della crescita. L'azienda ha lanciato con successo due strumenti di trading basati su AI per migliorare il processo decisionale e l'efficienza operativa degli utenti.

: BingX ha effettuato un investimento pionieristico di 300 milioni di dollari nell'integrazione dell'intelligenza artificiale, posizionando l'AI come motore centrale della crescita. L'azienda ha lanciato con successo due strumenti di trading basati su AI per migliorare il processo decisionale e l'efficienza operativa degli utenti. Leadership nei prodotti e nelle offerte market-first : BingX ha mantenuto la sua posizione tra le prime 5 piattaforme globali per il trading di derivati, supportata dalla modalità Isolated Margin e dall'integrazione con TradingView, diventando inoltre il primo exchange a offrire i future pre-market WLFI. Il trading spot si è evoluto in un hub completo grazie al lancio di Listing FastTrack, Chainspot e Shards Program. Il copy trading ha continuato a guidare il mercato, con oltre 400.000 trader élite.

: BingX ha mantenuto la sua posizione tra le prime 5 piattaforme globali per il trading di derivati, supportata dalla modalità Isolated Margin e dall'integrazione con TradingView, diventando inoltre il primo exchange a offrire i future pre-market WLFI. Il trading spot si è evoluto in un hub completo grazie al lancio di Listing FastTrack, Chainspot e Shards Program. Il copy trading ha continuato a guidare il mercato, con oltre 400.000 trader élite. Impegno assoluto per la sicurezza : un Shield Fund da 150 milioni di dollari e il 100% Proof of Reserves garantiscono un trading sicuro, confermato dall'ottenimento della certificazione ISO 27001.

: un Shield Fund da 150 milioni di dollari e il 100% Proof of Reserves garantiscono un trading sicuro, confermato dall'ottenimento della certificazione ISO 27001. Empowerment della community ed esperienza utente : il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti sono stati rafforzati grazie al programma VIP aggiornato e al lancio di BingX Academy 2.0, offrendo incentivi migliori, formazione e valore a lungo termine.

: il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti sono stati rafforzati grazie al programma VIP aggiornato e al lancio di BingX Academy 2.0, offrendo incentivi migliori, formazione e valore a lungo termine. Investimenti nell'ecosistema: BingX Labs ha investito 16 milioni di dollari nello sviluppo di progetti Web3, rafforzando l'impegno dell'azienda nel supportare e ampliare l'ecosistema blockchain globale.

PANAMA CITY, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, exchange di criptovalute leader e azienda Web3 AI, ha raggiunto un traguardo storico superando i 40 milioni di utenti globali. Questo risultato rappresenta una crescita annua straordinaria del 100%, consolidando BingX come una delle piattaforme in più rapida crescita del settore.

Innovazione pionieristica nello spazio crypto

image

BingX è all'avanguardia nell'innovazione crypto. L'exchange ha annunciato un impegno rivoluzionario di 300 milioni di dollari nell'AI, diventando un vero AI-native crypto exchange. Questa scelta strategica ha già attratto oltre 3 milioni di early user che utilizzano BingX AI Bingo e BingX AI Master, strumenti avanzati che forniscono insight intelligenti e supportano decisioni di trading più efficaci.

Inoltre, BingX ha introdotto un approccio CeDeFi con il lancio di BingX Chainspot, un sistema di exchange centralizzato con trasparenza decentralizzata, una novità assoluta nel settore. Questo modello ibrido combina i vantaggi degli exchange centralizzati con la sicurezza e la trasparenza della DeFi, offrendo maggiore flessibilità e fiducia agli utenti.

Accesso anticipato al mercato e nuove offerte

BingX ha ulteriormente potenziato la propria offerta con importanti miglioramenti sia nel trading spot che nei futures:

Trading Futures: BingX si è classificata tra le top 5 piattaforme globali di derivati, offrendo supporto globale 24/7 e funzionalità avanzate. Gli aggiornamenti includono una modalità Isolated Margin separata per una gestione più flessibile del rischio e l'integrazione con TradingView per analisi grafiche avanzate. BingX è stata inoltre tra le prime a offrire future pre-market WLFI e RWA Index Perpetuals.

Trading Spot: la piattaforma ha lanciato un hub completo per il listing spot e il Listing FastTrack, che accelera l'accesso al mercato per progetti innovativi. È stato inoltre introdotto lo Shards Program, un nuovo sistema di reward che offre airdrop esclusivi, sconti sulle commissioni e privilegi VIP. Con oltre 1.100 coppie di trading e integrazioni con 170 ecosistemi di blockchain pubbliche, BingX è leader nei nuovi listing, inclusi accessi anticipati a Monad (MON), Pump.fun XPool e ZORA.

Copy Trading 2.0: pioniera del copy trading crypto, BingX conta oggi 400.000 trader élite, con un volume cumulativo di 580 milioni di dollari e 1,3 miliardi di ordini eseguiti. Il nuovo Copy Trading 2.0 introduce un'interfaccia rinnovata, flussi ottimizzati e opzioni di personalizzazione avanzate per un'esperienza più semplice e user-centric.

Impegno totale per la sicurezza

La sicurezza e la trasparenza sono sempre state una priorità per BingX. Dal 2022, la piattaforma fornisce 100% Proof of Reserves verificabile pubblicamente. A tutela degli utenti, BingX ha lanciato un Shield Fund da 150 milioni di dollari e ha ottenuto la certificazione ISO 27001, rispettando i più elevati standard di sicurezza del settore. Inoltre, ha conseguito la certificazione PCI DSS v4.0.1 per il business fiat, garantendo la protezione dei dati e delle transazioni finanziarie.

Miglioramenti user-centric per la community

L'attenzione verso gli utenti si riflette in numerose iniziative orientate alla community:

Programma VIP: il programma VIP rinnovato offre trading a zero commissioni e servizi concierge esclusivi per i trader ad alto volume.

BingX Academy 2.0: un importante restyling ha introdotto un'interfaccia più intuitiva, risorse ampliate e strumenti di apprendimento interattivi per aiutare gli utenti a orientarsi nel mondo degli asset digitali.

Investimenti strategici nel futuro del Web3

BingX continua a sostenere l'evoluzione del Web3, con BingX Labs che ha investito 16 milioni di dollari in progetti promettenti. L'azienda supporta inoltre la nuova generazione di leader crypto attraverso il programma TalentX, offrendo opportunità di carriera nel settore degli asset digitali.

Oltre all'innovazione, BingX ha mantenuto un forte impegno nella responsabilità sociale, con donazioni globali significative, tra cui 200.000 USD all'iniziativa "One Light, Thousands of Hearts" in Vietnam e 5 milioni di HKD al fondo di supporto per Wang Fuk Court a Tai Po, Hong Kong, dopo un grave incendio.

"Raggiungere 40 milioni di utenti è molto più di un numero," ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Rappresenta il riconoscimento da parte dei nostri utenti, partner e dell'intera community crypto. Ogni traguardo riflette il nostro impegno costante verso innovazione, sicurezza e centralità dell'utente."

Per celebrare questo risultato, BingX lancia la campagna "Beyond the Alpha", in programma dal 15 al 26 dicembre 2025, con estrazioni a premi garantiti, tra cui un BingX Field Barista Kit in edizione limitata, voucher di trading e molto altro. Gli utenti possono ottenere più possibilità di vincita completando attività giornaliere come trading, depositi e referral.

Come parte della campagna, BingX pubblicherà anche il primo video musicale brandizzato, celebrando i principali traguardi dell'azienda e la sua dedizione a prodotti sicuri, intuitivi e orientati all'utente.

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute leader e un'azienda Web3 AI che serve una community globale di oltre 40 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti basati su AI — inclusi derivati, spot e copy trading — BingX supporta utenti di ogni livello, dai principianti ai professionisti. Nel 2024, BingX è diventato partner ufficiale crypto del Chelsea Football Club, segnando un importante ingresso nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Sito ufficiale: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845408/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg