BingX 2026年第一季度實現強勁增長：AI用戶突破500萬，傳統金融交易量占比達50%

BingX持續鞏固其作為首家AI原生加密貨幣交易所的地位，第一季度推出了兩款重要產品：BingX AI Claw與BingX AI Skills Hub。AI Claw提供經過交叉驗證的實時交易信號和可解釋的洞察；AI Skills Hub則通過能夠使用自然語言執行交易、分析市場並管理賬戶的AI代理，引入了全新的交互層。第一季度，BingX AI的用戶總數突破500萬，累計解決查詢超過5700萬次，凸顯了用戶對AI驅動型交易支持日益增長的依賴。

BingX VIP也通過升級「訪問更多，走得更遠 」計劃實現了強勁增長，提升了高級用戶在訪問權限、性能和獎勵方面的體驗。平台已發放140萬美元的空投，同時優化的執行機制已幫助用戶節省超過70萬美元的交易手續費。隨著准入渠道的拓寬、權益的增強，以及加密貨幣與傳統金融市場的全面整合，BingX VIP正持續發展成為一個綜合性的優質交易生態系統。

關於BingX

BingX成立於2018年，是一家領先的加密貨幣交易所和Web3-AI公司，為全球超過4000萬用戶提供服務。BingX位列全球加密貨幣衍生品交易所前五，也是加密貨幣跟單交易的開創者，致力於滿足不同經驗水平用戶不斷變化的需求。

BingX依托涵蓋合約、現貨、跟單交易和TradFi產品的全套AI驅動產品與服務，為用戶提供旨在提升表現、信心和效率的創新工具。

BingX自2024年起成為切爾西足球俱樂部的首席合作伙伴，並於2026年成為Scuderia Ferrari HP的首家官方加密貨幣交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，請訪問：https://bingx.com/

SOURCE BingX