BingX creció fuerte en el primer trimestre de 2026 con más de 5 millones de usuarios de IA y un 50% de volumen en TradFi

Lo más destacado del primer trimestre de 2026:

BingX lanzó el Mercado TradFi, ofreciendo una plataforma multiactivos que incluye acciones, índices, materias primas y divisas, con más de 100 activos tradicionales disponibles.

BingX TradFi se integró con el ecosistema completo de BingX, que incluye futuros perpetuos, copy trading, VIP, herramientas de IA y más, alcanzando un volumen de operaciones máximo del 50 % en el primer trimestre.

BingX AI superó los 5 millones de usuarios en el primer trimestre, con más de 57 millones de consultas resueltas.

AI Claw y AI Skills Hub se unieron a BingX AI en el primer trimestre, ofreciendo señales de trading en tiempo real y nuevas formas de interactuar con los mercados.

BingX VIP actualizó su misión "Accede a más. Ve más allá", mejorando la accesibilidad, el rendimiento y las recompensas para los usuarios avanzados.

BingX VIP ahorró a sus usuarios más de 700 000 dólares en comisiones de trading.

CIUDAD DE PANAMÁ, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha publicado su informe del primer trimestre de 2026, que destaca el dinamismo de su ecosistema TradFi impulsado por IA. El trimestre se caracterizó por el lanzamiento del mercado TradFi de BingX y la continua expansión de la suite BingX AI, junto con la excelente acogida por parte de los usuarios de las mejoras en su programa VIP.

BingX Reports Strong Q1 2026 Growth as AI Users Surpass 5 Million and TradFi Hits 50% of Volume (PRNewsfoto/BingX)

En el primer trimestre, BingX lanzó oficialmente su mercado TradFi, lo que representa un paso importante para conectar las finanzas tradicionales con el trading de criptomonedas. La plataforma ahora admite más de 100 activos TradFi entre materias primas, divisas, acciones e índices. En su punto máximo durante el trimestre, el trading TradFi representó el 50% del volumen total de BingX, lo que refleja la fuerte demanda de los usuarios por mercados diversificados dentro de un entorno de trading unificado. Totalmente integradas en el ecosistema de BingX, las funcionalidades de TradFi se extienden a futuros perpetuos, copy trading, herramientas de inteligencia artificial y beneficios VIP, lo que permite a los usuarios gestionar su trading de manera eficiente a través de una sola plataforma.

BingX continuó consolidando su posición como el primer exchange cripto nativo de IA, con el lanzamiento de dos productos clave en el primer trimestre: BingX AI Claw y BingX AI Skills Hub. AI Claw ofrece señales de trading en tiempo real, validadas de forma cruzada y con información explicable, mientras que AI Skills Hub introduce una nueva capa de interacción mediante agentes de IA capaces de ejecutar operaciones, analizar mercados y gestionar cuentas utilizando lenguaje natural. La adopción de BingX AI superó los 5 millones de usuarios en el primer trimestre, con más de 57 millones de consultas resueltas, lo que subraya la creciente confianza de los usuarios en la asistencia de la IA para el trading.

BingX VIP también experimentó un fuerte crecimiento gracias a la actualización "Accede más. Ve más allá", que mejoró la accesibilidad, el rendimiento y las recompensas para los usuarios avanzados. Se distribuyeron 1,4 millones de dólares en airdrops, mientras que los mecanismos de ejecución optimizados permitieron a los usuarios ahorrar más de 700 mil dólares en comisiones de trading. Con vías de acceso ampliadas, beneficios mejorados e integración en los mercados de criptomonedas y TradFi, BingX VIP continúa evolucionando como un ecosistema de trading premium integral.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960203/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5924867/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX