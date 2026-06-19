Bitmine Immersion Technologies anuncia dividendo em dinheiro de US$ 0,1056 por ação de 9,50% das ações preferenciais perpétuas da Série A

NORWALK, Connecticut, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa") (NYSE: BMNR; BMNP) anunciou hoje que seu Conselho de Administração declarou um dividendo em dinheiro de US$ 0,1056 sobre as Ações Preferenciais Perpétuas Série A de 9,50% da Empresa (as "Ações Preferenciais Série A"), listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código de negociação "BMNP".

O dividendo será pago em dinheiro de acordo com os termos do Certificado de Designação que rege as Ações Preferenciais Série A. O dividendo será pago em 10 de julho de 2026 aos acionistas registrados das Ações Preferenciais Série A ao encerramento do expediente em 30 de junho de 2026.

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A empresa está alocando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria em Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Companhia está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas constituem declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relacionadas aos pagamentos de dividendos da Companhia sobre as Ações Preferenciais Série A. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Empresa e das Ações Preferenciais Série A; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, confiabilidade e segurança das operações de staking da Empresa; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. O desempenho futuro real, bem como os resultados efetivos, podem diferir substancialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K da Bitmine arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações para refletir revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.