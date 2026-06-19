Bitmine Immersion Technologies anuncia un dividendo en efectivo de 0,1056 dólares por acción de las acciones preferentes perpetuas de la serie A al 9,50 %

NORWALK, Connecticut, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa") anunció hoy que su junta directiva ha declarado un dividendo en efectivo de 0,1056 dólares sobre las acciones preferentes perpetuas de la Serie A al 9,50 % de la empresa (las "acciones preferentes de serie A"), las cuales cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo bursátil "BMNP".

El dividendo inicial se pagará en efectivo de conformidad con los términos del Certificado de Designaciones que rige las acciones preferentes de serie A. El dividendo se pagará el 10 de julio de 2026 a los titulares registrados de las acciones preferentes de serie A al cierre de las operaciones del 30 de junio de 2026.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" o expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas acerca de los pagos de dividendos de la empresa sobre las acciones preferentes de serie A. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto, las condiciones del mercado que afectan el precio de cotización de las acciones ordinarias y las acciones preferentes de serie A de la empresa, los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales, el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de participación de la empresa, y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir considerablemente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.