Bitmine Immersion Technologies kondigt een contant dividend van $0,1056 per aandeel aan op de 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A

NORWALK, Conn., 19 juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ('Bitmine' of het 'bedrijf') heeft vandaag bekendgemaakt dat de raad van bestuur een contant dividend van 0,1056 dollar heeft vastgesteld op de 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A van het bedrijf (de 'preferente aandelen van serie A'), die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool 'BMNP'.

Het dividend zal contant worden uitgekeerd overeenkomstig de voorwaarden van het certificaat van aanwijzing dat van toepassing is op de preferente aandelen van serie A. Het dividend zal op 10 juli 2026 worden uitgekeerd aan houders die bij het sluiten van de handel op 30 juni 2026 als aandeelhouder van de preferente aandelen van serie A geregistreerd staan.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van 'the alchemy of 5%' zet het bedrijf ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. Het bedrijf heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

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Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de dividenduitkeringen van het bedrijf op de preferente aandelen van serie A. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasury-activiteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen en de preferente aandelen van serie A van het bedrijf; ontwikkelingen in de regelgeving die van invloed zijn op digitale activa, met inbegrip van de uiteindelijke vaststelling en uitvoering van aanhangige wetgeving en SEC-initiatieven; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van de stakingactiviteiten van het bedrijf; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.