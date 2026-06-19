Bitmine Immersion Technologies 宣佈就其 9.50% 的 A 系列永續優先股，每股派發現金股息 0.1056 美元

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Bitmine Immersion Technologies, Inc.

20 6月, 2026, 04:30 CST

康涅狄格州諾沃克2026年6月20日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）今日公佈，其董事局已就公司的 9.50% A 系列永續優先股（「A 系列優先股」），宣派每股 0.1056 美元的現金股息，該優先股在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，交易代號為「BMNP」。

該股息將按照規管 A 系列優先股的指定證書條款，以現金形式派付。 該股息將於 2026 年 7 月 10 日，派發給於 2026 年 6 月 30 日收市時列入股東名冊的 A 系列優先股持有人。

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

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前瞻性聲明

本新聞稿載有根據《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定構成「前瞻性聲明」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有關於公司就 A 系列優先股派付股息的前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠度及安全性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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