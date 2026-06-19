Bitmine Immersion Technologies Mengumumkan Pembagian Dividen Tunai Sebesar $0,1056 per Saham Saham Preferen Abadi Seri A dengan Tingkat Bunga 9,50%

NORWALK, Conn., 19 Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksinya telah menetapkan dividen tunai sebesar $0,1056 atas Saham Preferen Abadi Seri A 9,50% Perusahaan (yang "Seri A Saham Preferen"), yang terdaftar di Bursa Efek New York dengan simbol perdagangan "BMNP".

Dividen tersebut akan dibayarkan secara tunai sesuai dengan ketentuan dalam Sertifikat Penetapan yang mengatur Saham Preferen Seri A. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2026 kepada pemegang Saham Preferen Seri A yang tercatat pada penutupan jam kerja tanggal 30 Juni 2026.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S.. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

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Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers yang tidak murni bersifat sejarah ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus memuat pernyataan prospektif mengenai pembayaran dividen Perusahaan atas Saham Preferen Seri A. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan peraturan yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan kegiatan staking Perusahaan; nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.