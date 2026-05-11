Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Nắm Giữ 5,21 Triệu Token ETH cùng Tổng Cộng $13,4 Tỷ USD Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt

Tính đến 4:00 chiều ngày 10/05/2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.206.790 ETH với giá 2.366 USD/ETH (Coinbase NASDAQ: COIN) 201 Bitcoin (BTC), khoản vốn góp 200 triệu USD vào Beast Industries, 88 triệu USD cổ phần tại Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các dự án moonshots") và tổng lượng tiền mặt là 775 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,31% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

Bitmine đã công bố Thông Điệp của Chủ Tịch mới nhất tháng 5/2026 (liên kết tại đây).

"'Mùa xuân tiền mã hóa' đã bắt đầu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu ETH như một công cụ đa dạng hóa danh mục, cũng như các động lực thúc đẩy chu kỳ 'tăng trưởng' sắp tới", Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch Bitmine cho biết. "Trong số các động lực chính của Ethereum trong tương lai, hai yếu tố quan trọng nhất là xu hướng token hóa tài sản của Phố Wall và sự phát triển của AI tự chủ. Nếu ETH đóng cửa trên mức 2.100 USD vào cuối tháng 5/2026, đây sẽ là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp — một hiện tượng chưa từng xuất hiện trong thị trường giá xuống. Vì vậy, một mức giá đóng cửa trên 2.100 USD sẽ xác nhận 'mùa xuân tiền mã hóa' đã thực sự hiện hữu."

"Kể từ đầu năm 2026, Bitmine đã thu mua hơn 1 triệu ETH, tích lũy hơn 4,3% tổng nguồn cung lưu hành của ETH. Chúng tôi dự định nắm giữ và thực hiện staking số ETH này, điều đó đồng nghĩa với việc Bitmine đang trực tiếp làm giảm nguồn cung ETH khả dụng, loại bỏ 4,3% nguồn cung khỏi thị trường kể từ ngày 30/06/2025. Nói cách khác, nguồn cung ETH đã chuyển sang trạng thái giảm phát kể từ tháng 6/2025," ông Lee khẳng định.

"Chúng tôi đã quyết định giảm tốc độ tích lũy hàng tuần từ mức >100.000 ETH, do mục tiêu ban đầu là đạt cột mốc 'Alchemy of 5%' (Chiến lược giả kim 5%) vào cuối năm 2026. Với tốc độ thu mua hơn 100.000 ETH mỗi tuần như trước đây, chúng tôi sẽ đạt mốc sở hữu 5% vào giữa tháng 7," ông Lee cho biết.

"Giá ETH có mối tương quan thuận với các cổ phiếu phần mềm (mã ETF phần mềm: $IGV), và như biểu đồ dưới đây cho thấy, cả hai đều cùng duy trì đà tăng trong vài tháng qua. Sự phục hồi của nhóm cổ phiếu phần mềm trong năm 2026 là minh chứng rõ nét hơn cho thấy 'mùa xuân tiền mã hóa' đã bắt đầu," Lee nhận định.

Bitmine vừa ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 10/05/2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 4.712.917 (tương đương 11,1 tỷ USD với mức giá 2.366 USD/ETH). "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 352 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,86%)", ông Lee cho biết.

"Doanh thu staking quy đổi theo năm hiện đã đạt 319 triệu USD. Lượng 4,7 triệu ETH này tương đương khoảng 90% trong tổng số 5,21 triệu ETH mà Bitmine đang sở hữu. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,86% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)", ông Lee cho biết thêm.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), công ty được ghi nhận sở hữu 818.334 BTC, trị giá 66,6 tỷ USD. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 816 triệu USD (trung bình 5 ngày, tính đến ngày 08/05/2026), xếp hạng thứ 149 tại Hoa Kỳ, sau Carvana Co (xếp hạng thứ 148) và trước Royal Caribbean Cruises (xếp hạng thứ 150) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (theo statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng Tám năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) tiến độ và thành tựu đối với các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và giá trị dài hạn của Ethereum; (ii) quan điểm của Công Ty về hiệu suất của Ethereum so với các tài sản khác, bao gồm việc nó được mô tả là "kênh lưu trữ giá trị thời chiến" và hiệu suất trong thời gian xảy ra các sự kiện địa chính trị; (iii) kỳ vọng của Công Ty về tình trạng hiện tại và quỹ đạo tương lai của thị trường tiền mã hóa, bao gồm các tuyên bố rằng ETH có thể đang ở " giai đoạn cuối của mùa đông crypto thu nhỏ"; (iv) sự tăng trưởng và phát triển không ngừng trong chiến lược quản lý nguồn quỹ Ethereum và các lợi ích tương ứng đối với Công Ty; (v) chương trình mua lại cổ phần của Công Ty, bao gồm các tuyên bố về việc cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại, khả năng của Công Ty trong việc thu hồi cổ phiếu phổ thông một cách hiệu quả và việc triển khai mua lại thông qua các giao dịch trên thị trường mở; (vi) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty, bao gồm cả MAVAN, việc mở rộng để phục vụ các định chế tài chính, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái, cũng như doanh thu và phần thưởng staking hàng năm dự kiến; (vii) các tuyên bố liên quan đến lợi ích của việc token hóa tài sản Phố Wall trên chuỗi khối và các hệ thống Agentic AI sử dụng chuỗi khối công khai; (viii) kỳ vọng về tác động tiềm tàng của các diễn biến pháp lý, bao gồm Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của SEC, đối với các dịch vụ tài chính và tài sản kỹ thuật số; và (ix) tính linh hoạt về tài chính của Công Ty để hỗ trợ các hoạt động quản lý kho quỹ và ủy quyền mua lại mở rộng. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, bạn nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc nắm bắt công nghệ mới và nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho quỹ Ethereum, chương trình mua lại cổ phiếu và các kế hoạch kinh doanh dự kiến trong tương lai; môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, trong đó có việc ban hành và thực thi chính thức các luật đang chờ thông qua và các sáng kiến của SEC; các sự kiện địa chính trị và tác động của chúng đến thị trường tiền mã hóa; sự biến động và khó dự đoán về giá của tài sản kỹ thuật số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

