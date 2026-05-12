Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen zijn gestegen tot 5,21 miljoen tokens, met totale crypto- en totale contante bezittingen van USD 13,1 miljard.

Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het op 9 april 2026 is overgestapt van de NYSE American naar de New York Stock Exchange ('NYSE'). Het gewone aandeel van het bedrijf blijft verhandeld worden onder het symbool 'BMNR'.

Vanaf 10 mei 2026 om 16.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het Bedrijf uit 5.206.790 ETH tegen een koers van USD 2.369 per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 201 Bitcoin (BTC), een belang van USD 200 miljoen in Beast Industries, een belang van USD 91 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal van USD 700 miljoen aan liquide middelen. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,31% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Bitmine heeft de nieuwste boodschap van de voorzitter (link hier) voor mei 2026 vrijgegeven.

"'Crypto spring' is begonnen en we wilden het belang van het bezit van ETH als een bron van diversificatie en de waarschijnlijke drijvers van deze komende 'crypto bull'-cyclus benadrukken", verklaarde Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine. Onder de belangrijkste toekomstige drijfveren voor Ethereum zijn de twee primaire drijfveren de beweging van Wall Street naar tokenisatie en agentic AI. Als ETH aan het einde van mei 2026 boven de USD 2.100 sluit, zou dit de derde opeenvolgende maandelijkse winst zijn. Dit is nog nooit gezien in een crypto-beermarkt. Een sluiting boven USD 2.100 zou derhalve bevestigen dat 'crypto spring' is aangekomen."

"Sinds het begin van 2026 heeft Bitmine meer dan 1 miljoen ETH verworven en meer dan 4,3% van het ETH-aanbod verzameld. We zijn van plan om onze ETH-bezit te houden en in te zetten, wat betekent dat onze ETH-bezit in wezen het beschikbare aanbod van ETH vermindert en sinds 30 juni 2025 4,3% van het ETH-aanbod verwijdert. Met andere woorden, het aanbod van ETH is sinds juni 2025 disinflatoir", verklaarde Lee.

We hebben besloten om ons tempo van wekelijkse accumulatie te vertragen van >100,000 per week, omdat we oorspronkelijk gericht waren op het bereiken van het 'alchemie van 5%'-doel in eind 2026. Ons vorige tempo van >100k wekelijkse aankopen zou ons midden juli 5% bereiken", verklaarde Lee.

"ETH-prijzen zijn gecorreleerd met software-aandelen (software-ETF-ticker: $IGV) en zoals in de onderstaande grafiek wordt weergegeven, zijn beide de afgelopen maanden samen gestegen. Het herstel in software in 2026 is verder bewijs dat 'crypto lente' is begonnen", aldus Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit, gelanceerd. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, wil MAVAN zich uitbreiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 10 mei 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.712.917 (USD 10,2 miljard bij een koers van USD 2.336 per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan welke andere entiteit ter wereld ook. Op schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingbeloning USD 352 miljoen per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,86%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu USD 297 miljoen. En deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 90% van de 5,21 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen staking-activiteiten van Bitmine leverden een rendement van 2,86% over 7 dagen op (op jaarbasis berekend), vervolgde Tom.

Bitmine blijft met zijn cryptobezittingen de nummer 1 Ethereum-treasury en de nummer 2 wereldwijde treasury, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 818.334 BTC bezit ter waarde van USD 66,6 miljard. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat heeft de voorraad een gemiddeld dagelijks volume van USD 816 miljoen verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf vrijdag 8 mei 2026), met een rangorde van nr. 149 in de VS, achter Salesforce.com (rangorde nr. 148) en voor General Electric (rangorde nr. 150) onder 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de VS. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers op de publieke markten. Geleid door zijn filosofie van "the alchemy of 5%" is het Bedrijf toegewijd aan ETH als primair treasury-reserve-actief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het Bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de voortgang en realisatie van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de ETH-acquisitie, waaronder het 'Alchemie van 5%'-initiatief en de langetermijnwaarde van Ethereum; (ii) de overtuigingen van het Bedrijf over de prestaties van Ethereum ten opzichte van andere activa, inclusief de typering als 'waardeopslag in tijden van oorlog' en de prestaties tijdens geopolitieke gebeurtenissen; (iii) de verwachtingen van het Bedrijf met betrekking tot de huidige staat en toekomstige ontwikkeling van de cryptomarkt, waaronder verklaringen dat ETH zich mogelijk in de "laatste fase van de mini-cryptowinter" bevindt; (iv) de voortdurende groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasury-strategie van het Bedrijf en de daarmee samenhangende voordelen voor het bedrijf; (v) het aandeleninkoopprogramma van het Bedrijf, inclusief verklaringen over aandelen die onder intrinsieke waarde worden verhandeld, het vermogen van het Bedrijf om aandelen waardeverhogend in te trekken en de uitvoering van inkopen via transacties op de open markt; (vi) de digitale-activaverzamelstrategie en stakingactiviteiten van het Bedrijf, waaronder MAVAN, de uitbreiding daarvan naar institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners, en de verwachte jaarlijkse staking-opbrengsten en -beloningen; (vii) verklaringen over de voordelen van Wall Street-tokenisatie op de blockchain en autonome AI-systemen die publieke blockchains gebruiken; (viii) verwachtingen met betrekking tot de mogelijke impact van regelgevende ontwikkelingen, waaronder de GENIUS Act en Project Crypto van de SEC, op financiële diensten en digitale activa; en (ix) de financiële flexibiliteit van het Bedrijf ter ondersteuning van zijn treasury-activiteiten en uitgebreide machtiging voor aandeleninkoop. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, Ethereum-treasury-activiteiten, aandeleninkoopprogramma en voorgenomen toekomstige activiteiten te financieren; het concurrentielandschap van de activiteiten van Bitmine; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen van het Bedrijf; regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke invoering en implementatie van lopende wetgeving en initiatieven van de SEC; geopolitieke gebeurtenissen en hun impact op cryptomarkten; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van digitale-activaprijzen; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in het deel Risicofactoren van het 10-K-formulier van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren op basis van herzieningen of wijzigingen na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.

