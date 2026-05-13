Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 521 萬枚，加密資產及現金總持有額達 134 億美元

截至 2026 年 5 月 10 日下午 4 時（美國東部時間），公司持有的加密資產包括 5,206,790 枚以太幣（每枚 2,366 美元，Coinbase NASDAQ: COIN）、201 枚比特幣 (BTC)、對 Beast Industries 的 2 億美元持股、對 Eightco Holdings（NASDAQ: ORBS）的 8,800 萬美元持股（「moonshots」），以及總額 7.75 億美元的現金。 Bitmine 持有的以太幣佔以太幣總供應量（1.207 億枚）的 4.31%。

Bitmine 今日發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭(連結在此)。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 說：「『加密貨幣之春』已經來臨，我們想指出，持有以太幣既可分散投資組合，亦可能是推動即將展開的『加密貨幣牛市』週期的重要因素。 在以太坊未來的關鍵動力當中，兩大主因分別是 Wall Street 邁向代幣化，以及具備自主決策能力的人工智能。 假如以太幣在 2026 年 5 月底收市價高於 2,100 美元，便會是連續第三個月上升，在加密貨幣熊市中從未試過連續三個月上升。 因此，收市價高於 2,100 美元，就能確認『加密貨幣之春』已經降臨。」

Lee 表示：「自 2026 年初起，Bitmine 已購入超過 100 萬個以太幣，並累積了超過 4.3% 的以太幣供應量。 我們計劃持有並質押手上的以太幣，亦即我們的以太幣持倉會令市場上可用的以太幣供應減少，並自 2025 年 6 月 30 日起已使以太幣供應量降低了 4.3%。 換言之，以太幣供應量自 2025 年 6 月以來一直呈現通縮趨勢。」

Lee 表示：「我們已決定減慢每週增持的速度，之前每週買入超過 10 萬個，原先目標是在 2026 年底達到『5% 的煉金術』水平。 我們原先每週購買超過 10 萬個的節奏，會使我們在 7 月中前達到 5%。」

Lee 說：「以太幣價格向與軟件股（軟件交易所買賣基金 (ETF) 代碼：IGV）息息相關，就如下方圖表所示，兩者在過去數月一直同步上揚。 2026 年軟件行業復甦，更加印證『加密貨幣之春』已經到來。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 5 月 10 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,712,917 枚（按每枚以太幣 2,366 美元計算，相當於 111 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.86% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 3.52 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 3.19 億美元， 而這 470 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 521 萬枚以太幣的 90% 以上。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.86%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 818,334 枚比特幣，價值 666 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 8.16 億美元（截至 2026 年 5 月 8 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 149 位，僅次於 Carvana Co（排名第 148 位），並領先 Royal Caribbean Cruises（排名第 150 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

天才法案 (The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本公告載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購目標的進展與達成情況，包括「5% 的煉金術」計劃以及以太坊的長期價值；(ii) 公司對以太坊相對於其他資產表現的看法，包括將其定性為「戰時價值儲存工具」及其在地緣政治事件中的表現；(iii) 公司對加密貨幣市場現狀與未來軌跡的預期，包括以太幣可能處於「小型加密貨幣寒冬的尾聲」的陳述；(iv) 公司以太坊儲備策略的持續增長與進步，以及對公司的相應益處；(v) 公司的股份回購計劃，包括有關股份低於內在價值交易、公司能夠增值地註銷普通股，以及透過公開市場交易執行回購的陳述；(vi) 公司的數碼資產累積策略與質押業務，包括 MAVAN、其為服務機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴而進行的擴展，以及預計的年度質押收入與獎勵；(vii) 有關 Wall Street 代幣化在區塊鏈上的益處，以及利用公共區塊鏈的代理型人工智能系統的陳述；(viii) 對監管發展（包括《天才法案》及美國證券交易委員會的 Project Crypto）對金融服務及數碼資產潛在影響的預期；以及 (ix) 公司在財務上的靈活性，以支持其儲備業務及擴大後的回購授權。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊儲備業務、股份回購計劃及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；地緣政治事件及其對加密貨幣市場的影響；數碼資產價格的波動性和不可預測性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件副本可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.