Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,21 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $13,4 Miliar

Pada tanggal 10 Mei 2026 jam 16.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.206.790 ETH dengan harga $2.366 per ETH (NASDAQ: COIN), 201 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $88 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $775 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,31% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Bitmine menyampaikan Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"'Musim semi kripto' telah dimulai, kami ingin menyoroti pentingnya memiliki ETH sebagai sumber diversifikasi, dan kemungkinan pendorong siklus 'bull kripto' yang akan datang," kata Thomas "Tom" Lee, Pimpinan Bitmine. "Di antara pendorong utama masa depan Ethereum, dua di antaranya adalah langkah Wall Street menuju tokenisasi dan AI agen. Jika ETH ditutup di atas $2.100 pada akhir Mei 2026, maka akan menjadi kenaikan bulanan ketiga berturut-turut dan hal ini belum pernah terjadi dalam pasar bearish kripto. Karena itu, penutupan di atas $2.100 akan menegaskan bahwa 'musim semi kripto' telah tiba."

"Sejak awal tahun 2026, Bitmine telah mengakuisisi lebih dari 1 juta ETH dan mengumpulkan lebih dari 4,3% pasokan ETH.Kami berencana menyimpan dan melakukan staking atas kepemilikan ETH kami. Artinya, kepemilikan ETH kami pada dasarnya mengurangi pasokan ETH yang tersedia di pasar dan telah menarik 4,3% pasokan ETH sejak tanggal 30 Juni 2025. Dengan kata lain, pasokan ETH telah mengalami disinflasi sejak Juni 2025," kata Lee.

"Kami memutuskan untuk memperlambat laju akumulasi mingguan kami yang sebelumnya lebih dari 100.000 ETH setiap minggu, karena pada awalnya target kami adalah mencapai 'alchemy 5%' pada akhir tahun 2026. Dengan laju pembelian mingguan sebelumnya yang melebihi 100.000 ETH, kami berpotensi mencapai 5% pada pertengahan Juli," kata Lee.

"Harga ETH memiliki korelasi dengan saham perangkat lunak (ETF perangkat lunak dengan kode saham: $IGV). Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, keduanya bergerak naik bersama dalam beberapa bulan terakhir.Pemulihan saham perangkat lunak pada tahun 2026 semakin membuktikan bahwa 'musim semi kripto ' telah dimulai," kata Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Tanggal 10 Mei 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 4.712.917 (11,1 miliar dengan harga $2.366 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $352 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,86%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $319 juta. 4,7 juta ETH ini melebihi 90% dari 5,21 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,86% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 818.334 BTC senilai $66,6 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $816 miliar (rata-rata 5 hari, per 8 Mei 2026), berada di peringkat ke-149 di A.S. setelah Carvana Co (peringkat ke-148) dan di atas Royal Caribbean Cruises (peringkat ke-150) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan nilai jangka panjang Ethereum; (ii) keyakinan Perusahaan mengenai kinerja Ethereum dibandingkan aset lain, termasuk karakterisasinya sebagai "penyimpan nilai di masa perang" dan kinerjanya selama peristiwa geopolitik; (iii) harapan Perusahaan mengenai kondisi pasar mata uang kripto saat ini maupun di masa mendatang, termasuk pernyataan bahwa ETH mungkin berada di "tahap akhir musim dingin mini kripto"; (iv) pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan; (v) program pembelian kembali saham Perusahaan, termasuk pernyataan mengenai saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, kemampuan Perusahaan untuk menarik saham biasa secara akretif, dan pelaksanaan pembelian kembali melalui transaksi pasar terbuka; (vi) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk MAVAN, ekspansinya untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem, serta proyeksi pendapatan dan imbalan staking tahunan; (vii) pernyataan mengenai manfaat tokenisasi Wall Street di blockchain dan sistem AI agen yang memanfaatkan blockchain publik; (viii) harapan mengenai potensi dampak perkembangan regulasi, termasuk GENIUS Act dan SEC Project Crypto, terhadap layanan keuangan dan aset digital; dan (ix) fleksibilitas keuangan Perusahaan untuk mendukung operasi treasury dan perluasan izin pembelian kembali. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, program pembelian kembali saham, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; peristiwa geopolitik dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

