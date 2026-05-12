Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,21 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 13,4 milliards de dollars

Au 10 mai 2026 à 16h00 ET, les avoirs cryptos de la société se composent de 5 206 790 ETH à 2 366 $ par ETH (CoinbaseNASDAQ : COIN), 201 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 88 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 775 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,31% de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

Le « printemps des cryptos » a commencé et nous voulions souligner l'importance de posséder de l'ETH comme source de diversification, et les moteurs probables de ce cycle crypto haussier à venir », déclare Thomas « Tom » Lee, président du conseil de Bitmine. « Parmi les principaux facteurs d'avenir pour Ethereum, les deux principaux sont le passage de Wall Street à la tokenisation et l'IA agentique. Si l'ETH clôture au-dessus de 2 100 $ à la fin du mois de mai 2026, il s'agira du troisième gain mensuel consécutif - ce qui n'a jamais été vu dans un marché baissier des cryptomonnaies. Ainsi, une clôture au-dessus de 2 100 dollars confirmerait que le printemps des cryptos est arrivé ».

« Depuis le début de l'année 2026, Bitmine a acquis plus d'un million d'ETH et a accumulé plus de 4,3 % de l'offre d'ETH. Nous avons l'intention de conserver et de staker nos positions en ETH, ce qui signifie que nos positions en ETH réduisent essentiellement l'offre disponible d'ETH et ont supprimé 4,3 % de l'offre d'ETH depuis le 30 juin 2025. En d'autres termes, l'offre d'ETH a été désinflationniste depuis juin 2025 », déclare Lee.

« Nous avons décidé de ralentir notre rythme d'accumulation hebdomadaire de plus de 100 000 par semaine, car nous avions initialement prévu d'atteindre l'objectif de l'Alchimie des 5% à la fin de l'année 2026. Notre rythme précédent de plus de 100 000 achats hebdomadaires nous aurait permis d'atteindre 5 % à la mi-juillet », déclare Lee.

« Les prix de l'ETH ont été corrélés avec les valeurs logicielles (mnémo logiciel FNB : $IGV) et comme le montre le graphique ci-dessous, les deux ont évolué ensemble à la hausse au cours des derniers mois. La reprise des logiciels en 2026 est une preuve supplémentaire que le printemps des cryptos a commencé », déclare Lee.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 10 mai 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élevait à 4 712 917 (11,1 milliards de dollars à 2 366 dollars l'ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking de l'ETH est de 352 millions de dollars par an (en utilisant un rendement de 2,86 % sur 7 jours pour BMNR) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent aujourd'hui à 319 millions de dollars. Et ces 4,7 millions d'ETH représentent plus de 90 % des 5,21 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,86 % (annualisé) », poursuit Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui posséderait 818 334 BTC évalués à 66,6 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action affiche un volume quotidien moyen de 816 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 8 mai 2026), se classant au 149e rang aux États-Unis, derrière Carvana Co (rang 148) et devant Royal Caribbean Cruises (rang 150) parmi 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission) représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine prise il y a 54 ans, le 15 août 1971, de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoins opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les progrès et la réalisation des objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, y compris l'initiative « Alchimie des 5 % » et la valeur à long terme de l'Ethereum ; (ii) les convictions de la Société concernant la performance de l'Ethereum par rapport à d'autres actifs, y compris sa caractérisation en tant que « réserve de valeur en temps de guerre » et sa performance lors d'événements géopolitiques ; (iii) les attentes de la Société concernant l'état actuel et la trajectoire future du marché des cryptomonnaies, y compris les déclarations selon lesquelles l'ETH pourrait se trouver dans les « dernières phases du mini-hiver crypto » ; (iv) la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société et les avantages qui en découlent pour la Société ; (v) le programme de rachat d'actions de la Société, y compris les déclarations concernant les actions négociées en dessous de la valeur intrinsèque, la capacité de la Société à racheter des actions ordinaires de manière relutive et l'exécution des rachats par le biais de transactions sur le marché libre ; (vi) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la Société, y compris MAVAN, son expansion pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème, ainsi que les revenus et récompenses annuels projetés pour le staking ; (vii) les déclarations concernant les avantages de la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique utilisant des blockchains publiques ; (viii) les attentes concernant l'impact potentiel des développements réglementaires, y compris la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC, sur les services financiers et les actifs numériques ; et (ix) la flexibilité financière de la Société pour soutenir ses opérations de trésorerie et son autorisation de rachat élargie. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie en Ethereum, son programme de rachat d'actions et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions du marché affectant le prix de négociation des actions ordinaires de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et la mise en œuvre de la législation en cours et des initiatives de la SEC ; les événements géopolitiques et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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