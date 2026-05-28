Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,39 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $12,3 Miliar

Pada tanggal 25 Mei 2026 jam 13.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.390.404 ETH dengan harga $2.134 per ETH (NASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $95 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $444 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,47% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine menyampaikan Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"Kami terus memperkirakan akan terjadi siklus super di masa depan untuk kripto dan Ethereum yang didorong oleh dua faktor utama, yaitu tokenisasi Wall Street dan AI agen." "Karena itu, kami terus mengakuisisi ETH. Kini Bitmine memiliki hampir 5,4 juta token ETH," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

"Selama seminggu terakhir, kami mengakuisisi 111.942 ETH. Kami melihat bahwa penurunan harga ETH baru-baru ini hingga di bawah $2.200 adalah peluang yang menarik. Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Tanggal 25 Mei 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 4.712.917 (10,1 miliar dengan harga $2.134 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $276 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,75%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $276 juta. 4,7 juta ETH ini melebihi 87% dari 5,39 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,75% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 818.896 BTC senilai $64,1 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $572 miliar (rata-rata 5 hari, per 22 Mei 2026), berada di peringkat ke-193 di A.S. setelah Trane Technologies (peringkat ke-192) dan di atas Delta Airlines (peringkat ke-194) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan dan harapan bahwa Bitmine akan mencapai tujuan ini pada tahun 2026; (ii) harapan Perusahaan tentang pasar mata uang kripto, termasuk harapan tentang siklus suoer di masa depan untuk kripto dan Ethereum yang didorong oleh tokenisasi Wall Street dan AI agen; (iii) pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan; (iv) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk MAVAN, ekspansinya untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem, serta proyeksi pendapatan dan imbalan staking tahunan sebesar $276 juta; (v) pernyataan mengenai manfaat tokenisasi Wall Street di blockchain dan sistem AI agen yang yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral; (vi) harapan mengenai potensi dampak perkembangan regulasi, termasuk GENIUS Act dan SEC Project Crypto, terhadap layanan keuangan dan aset digital; dan (vii) penilaian Perusahaan mengenai kondisi pasar sebagai peluang menarik untuk akuisisi ETH. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

