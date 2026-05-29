Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,39 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 12.300 millones de dólares

En fecha reciente, la empresa anunció su paso a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") de la NYSE American, a partir del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la empresa seguirán cotizando con el símbolo "BMNR".

Al 25 de mayo de 2026 a las 1:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.390.404 ETH a 2.134 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 90 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 444 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,47 % del volumen total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el más reciente mensaje de su presidente, (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Seguimos previendo un superciclo para las criptomonedas y Ethereum, impulsado por dos factores clave: la tokenización de Wall Street y la IA agéntica. Por lo tanto, seguimos trabajando de manera estable en la adquisición de ETH, ya que Bitmine posee ahora cerca de 5,4 millones de tokens ETH", señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Durante la semana pasada, adquirimos 111.942 ETH. Consideramos que el reciente descenso del ETH por debajo de los 2.200 dólares supone una oportunidad interesante. Se prevé que Bitmine alcance la "alquimia del 5 %" en algún momento de 2026", señaló Lee.

Recientemente, Bitmine lanzó MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya tiene stacking en la plataforma MAVAN.

Al 25 de mayo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.712.917 (10.100 millones de dólares a 2.134 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 276 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,75 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos por staking anualizados ascienden ahora a 276 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan aproximadamente el 87 % de los 5,39 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,75 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 818.869 BTC valorados en 64.100 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha negociado con un volumen diario promedio de 572 millones de dólares (promedio de 5 días, al 22 de mayo de 2026), lo que la sitúa en el puesto 193 en EE. UU., por detrás de Trane Technologies (puesto 192) y por delante de Delta Airlines (puesto 194) entre las 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (investigación de statista.com y Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU., el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluida la previsión de un superciclo para las criptomonedas y Ethereum impulsado por la tokenización de Wall Street y la IA agéntica; (iii) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (iv) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking de 276 millones de dólares; (v) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas; (vi) expectativas respecto al posible impacto de desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y activos digitales; y (vii) la valoración que hace la empresa de las condiciones del mercado como una oportunidad atractiva para la adquisición de ETH. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.