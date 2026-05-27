Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen zijn gestegen tot 5,39 miljoen tokens, met totale cryptobezittingen en liquide middelen van 12,3 miljard dollar

Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het op 9 april 2026 is overgestapt van de NYSE American naar de New York Stock Exchange ('NYSE'). Het gewone aandeel van het bedrijf blijft verhandeld worden onder het symbool 'BMNR'.

Op 25 mei 2026 om 13.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 5.390.404 ETH tegen een koers van 2.134 dollar per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 95 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal van 444 miljoen dollar aan liquide middelen. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,47% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Op 11 mei 2026 publiceerde Bitmine de meest recente boodschap van de voorzitter voor mei 2026 (link hier).

"We blijven een komende supercyclus voor crypto en Ethereum verwachten, mogelijk gemaakt door de dubbele drijfveren van tokenisatie op Wall Street en agentische AI. Daarom blijven we gestaag ETH aankopen, waarbij Bitmine inmiddels bijna 5,4 miljoen ETH-tokens bezit", verklaarde Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"In de afgelopen week hebben we 111.942 ETH aangekocht. We beschouwen de recente terugval van ETH tot onder 2.200 dollar als een aantrekkelijke kans. Verwacht wordt dat Bitmine ergens in 2026 de 'alchemy of 5%' zal bereiken", aldus Thomas Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit, gelanceerd. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, wil MAVAN zich uitbreiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 25 mei 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.712.917 (10,1 miljard dollar bij een koers van 2.134 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere entiteit ter wereld. Op schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingbeloning 276 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,75%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 276 miljoen dollar. En deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 87% van de 5,39 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine leverden een rendement van 2,75% over 7 dagen (op jaarbasis berekend)", vervolgde Thomas 'Tom' Lee.

Bitmine blijft met zijn cryptobezittingen de nummer 1 Ethereum-treasury en de op één na grootste treasurypositie wereldwijd, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 818.869 BTC bezit ter waarde van 64,1 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 572 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, op 22 mei 2026), waarmee het op plaats 193 staat in de Verenigde Staten, achter Trane Technologies (plaats 192) en vóór Delta Air Lines (plaats 194), van in totaal 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

De GENIUS Act en het Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de "SEC") zijn in 2025 even ingrijpend voor de financiële sector als de Amerikaanse maatregel van 15 augustus 1971, waarmee een einde werd gemaakt aan Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke markten. Geleid door zijn filosofie van de 'alchemy of 5%' is het bedrijf toegewijd aan ETH als primair reserveactief binnen de treasurystrategie, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die als 'toekomstgerichte verklaringen' worden aangemerkt. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de voortgang en verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf inzake de acquisitie van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling in 2026 zal bereiken; (ii) de verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder de verwachting van een komende supercyclus voor crypto en Ethereum, mogelijk gemaakt door tokenisatie op Wall Street en agentische AI; (iii) de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van het bedrijf en de daarmee gepaard gaande voordelen voor het bedrijf; (iv) de strategie van het bedrijf voor de accumulatie van digitale activa en stakingactiviteiten, waaronder MAVAN, de uitbreiding ervan ten dienste van institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners, en de verwachte jaarlijkse stakinginkomsten en -beloningen van 276 miljoen dollar; (v) verklaringen over de voordelen van tokenisatie op de blockchain op Wall Street en over het feit dat agentic AI-systemen in toenemende mate behoefte hebben aan publieke en neutrale blockchains; (vi) verwachtingen met betrekking tot de potentiële impact van regelgevende ontwikkelingen, waaronder de GENIUS Act en SEC Project Crypto, op financiële diensten en digitale activa; en (vii) de kwalificatie door het bedrijf van de marktomstandigheden als een aantrekkelijke opportuniteit voor de acquisitie van ETH. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen van het bedrijf; regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke goedkeuring en implementatie van hangende wetgeving en SEC-initiatieven; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van prijzen van digitale activa; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder deze die zijn uiteengezet in het deel Risicofactoren van het 10-K-formulier van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren op basis van herzieningen of wijzigingen na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.

