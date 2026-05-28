Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,39 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 12,3 milliards de dollars

Au 25 mai 2026 à 13h00 ET, les avoirs cryptographiques de la société se composent de 5 390 404 ETH à 2 134 $ par ETH (CoinbaseNASDAQ : COIN), 203 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 95 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« Moonshots ») et une trésorerie totale de 444 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,47 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

Le 11 mai 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

« Nous continuons de prévoir un supercycle pour les crypto et Ethereum, sous l'impulsion des deux moteurs que sont la tokenisation de Wall Street et l'IA agentique. Nous continuons donc d'acquérir régulièrement des ETH, Bitmine possédant désormais près de 5,4 millions de jetons ETH », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 111 942 ETH. Nous considérons le récent repli de l'ETH sous les 2 200 dollars comme une opportunité intéressante. Bitmine devrait atteindre « l'alchimie des 5 % » en 2026 », a déclaré M. Lee.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 25 mai 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élève à 4 712 917 (10,1 milliards de dollars à 2 134 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking de l'ETH est de 276 millions de dollars par an (en utilisant un rendement de 2,75 % sur 7 jours pour BMNR) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés du jalonnement s'élèvent désormais à 276 millions de dollars. Ces 4,7 millions d'ETH représentent plus de 87 % des 5,39 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de jalonnement de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,75 % (annualisé) », poursuit M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui a déclaré posséder 818 869 BTC évalués à 64,1 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le volume quotidien moyen de l'action s'élève à 572 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 22 mai 2026), ce qui la place au 193e rang aux États-Unis, derrière Trane Technologies (192e rang) et devant Delta Airlines (194e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

Le GENIUS Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ont été aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoins opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les progrès et la réalisation des objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, y compris l'initiative « Alchimie de 5 % » et la prévision que Bitmine atteindra cet objectif en 2026 ; (ii) les attentes de la Société concernant le marché des crypto-monnaies, y compris la prévision d'un supercycle à venir pour la crypto et l'Ethereum grâce à la tokenisation de Wall Street et l'IA agentique ; (iii) la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société et les avantages applicables pour la Société ; (iv) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de jalonnement de la société, y compris MAVAN, son expansion pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème, ainsi que les revenus et les récompenses annuels prévus pour le jalonnement de 276 millions de dollars ; (v) les déclarations concernant les avantages de la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres ; (vi) les attentes concernant l'impact potentiel des développements réglementaires, y compris la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC, sur les services financiers et les actifs numériques ; et (vii) la caractérisation par la société des conditions du marché comme une opportunité attrayante pour l'acquisition d'ETH. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : La capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum, et les activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions du marché affectant le cours des actions ordinaires de la société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris la promulgation finale et la mise en œuvre de la législation en cours et les initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2987363/Bitmine_Immersion_Technologies_Inc_Weekly_Update.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2987364/Bitmine_Immersion_Technologies_Inc_Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2987365/Bitmine_Immersion_Technologies_Inc_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg