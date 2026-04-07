Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 4,803 milhões de tokens, e que suas reservas totais de criptomoedas e dinheiro somam US$ 11,4 bilhões

Além disso, a empresa anunciou que foi aprovada para uplisting para a Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") a partir da NYSE American. Como resultado do uplisting, as ações ordinárias da empresa deixarão de ser negociadas na NYSE American após o fechamento do mercado em 8 de abril de 2026 e passarão a ser negociadas na NYSE com efeito na abertura do trading em 9 de abril de 2026. As ações ordinárias da empresa continuarão a ser negociadas sob o símbolo "BMNR".

Em 5 de abril de 2026 às 20h30 ET, as reservas de cripto da empresa eram compostas por 4.803.334 ETH a US$ 2.123 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, participação de US$ 92 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 864 milhões em dinheiro. As reservas de ETH da Bitmine representam 3,98% do fornecimento total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"A guerra no Irã entra em sua 6ª semana e continua sendo o principal fator de influência nos mercados globais. O ETH continua sendo o segundo ativo com melhor desempenho desde o início da guerra, com um ganho de 6,8% e superando o S&P 500 em 1.130 pontos-base. E o ETH superar o ouro em 1.840 pontos-base demonstra que é a reserva de valor em tempos de guerra. No momento, esta guerra exerce mais influência sobre os mercados de risco do que os bancos centrais globais", disse Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"A guerra exerceu pressão negativa sobre os mercados globais, portanto é impressionante ver o ETH como um dos poucos a subir em termos absolutos. Este é um grande presságio, pois esperamos que a liderança do ETH fortaleça os investidores e eventualmente retire o dinheiro da margem", continuou Lee. "O Ethereum continua a se beneficiar dos ventos favoráveis duplos de Wall Street tokenizando na blockchain e dos sistemas de IA agêntica que cada vez mais precisam de blockchains públicas e neutras."

"A Bitmine manteve o ritmo acelerado de compras de ETH em cada uma das últimas quatro semanas, já que em nosso cenário base o ETH está nos estágios finais do "mini-inverno cripto". Na última semana, adquirimos 71.252 ETH, que é o ritmo mais alto de compras desde a semana de 22 de dezembro de 2025", declarou Lee.

A Bitmine anuncia o lançamento da MAVAN (Made In America VAlidator Network), a solução proprietária de staking da empresa. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende expandir-se para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 6 de abril de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine é de 3.334.637 (US$ 7,1 bilhões a US$ 2.123 por ETH). "A Bitmine fez stake de mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pelo MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa anual de staking de ETH será de US$ 282 milhões (usando o rendimento BMNR de 2,78% em 7 dias)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são de US$ 196 milhões. E esses 3,3 milhões de ETH representam cerca de 69% dos 4,8 milhões de ETH detidos pela Bitmine. O CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administrado pela Quatrefoil) é de 2,74%, enquanto as próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,78% em 7 dias (anualizado)", continuou Lee.

As participações em criptomoeda da Bitmine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que possui 762.099 BTC avaliados em US$ 51 bilhões. A Bitmine continua sendo o maior tesouro de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais amplamente negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação negociou um volume médio diário em dólares de US$ 987 milhões (média de 4 dias, em 2 de abril de 2026), ocupando a posição nº 96 nos EUA, atrás da Schlumberger (posição nº 95) e à frente da Adobe (posição nº 97), entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Esses se provaram investimentos melhores que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está alocando seu capital excedente para se tornar a principal companhia de Tesouraria de Ethereum no mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para saber mais, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, é importante considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da Bitmine de acompanhar a evolução tecnológica e mudanças nas demandas do mercado, sua habilidade de financiar operações atuais, incluindo a estratégia de tesouraria em Ethereum e possíveis iniciativas futuras, o ambiente competitivo em que a empresa atua, e o comportamento futuro dos valores de Bitcoin e Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela Bitmine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.