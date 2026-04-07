Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat de ETH-positie is gestegen tot 4,803 miljoen tokens en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contante reserves 11,4 miljard dollar bedraagt.

Daarnaast kondigde het bedrijf aan dat het is goedgekeurd voor een overstap naar de New York Stock Exchange (NYSE) vanaf de NYSE American. Als gevolg van de overstap zal het gewone aandeel van het bedrijf na sluiting van de markt op 8 april 2026 niet langer worden verhandeld op de NYSE American, en zal de handel starten op de New York Stock Exchange (NYSE) bij de opening van de markt op 9 april 2026. Het gewone aandeel van het bedrijf blijft verhandeld worden onder het symbool BMNR.

Vanaf 5 april 2026 om 8.30 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 4.803.334 ETH tegen een koers van 2.123 dollar per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 92 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totale contanten van 864 miljoen dollar. Het ETH-bezit van Bitmine is 3,98% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"De oorlog in Iran gaat zijn zesde week in en blijft de belangrijkste drijfveer van de wereldwijde markten. ETH blijft sinds het begin van de oorlog de op één na best presterende activum, met een stijging van 6,8% en presteert beter dan de S&P 500 met 1.130 basispunten. Dat ETH goud met 1.840 basispunten verslaat, toont aan dat ETH een waardeopslag is in oorlogstijd. Op dit moment heeft deze oorlog meer invloed op risicomarkten dan de mondiale centrale banken," aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine Immersion Technologies.

"De oorlog heeft neerwaartse druk gezet op de wereldwijde markten. Daarom is het indrukwekkend dat ETH tot de weinige activa behoort die daadwerkelijk zijn gestegen. Dat is een sterk voorteken, aangezien wij verwachten dat het leiderschap van ETH beleggers zal versterken en uiteindelijk kapitaal dat aan de zijlijn staat zal aantrekken", vervolgde Thomas Lee. "Ethereum blijft profiteren van twee belangrijke drijfveren: enerzijds de tokenisatie door Wall Street op de blockchain en anderzijds de toenemende behoefte van agentic AI-systemen aan publieke en neutrale blockchains."

"Bitmine heeft het tempo van zijn ETH-aankopen in de afgelopen vier weken aangehouden, aangezien ons basisscenario is dat ETH zich in de laatste fase van de 'mini-cryptowinter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 71.252 ETH verworven, wat het hoogste aankooptempo is sinds de week van 22 december 2025", aldus Thomas Lee.

Bitmine heeft de officiële lancering aangekondigd van MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is het de bedoeling dat MAVAN wordt uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar hoogwaardige stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 6 april 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 3.334.637 (7,1 miljard dollar bij een koers van 2.123 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan andere entiteiten ter wereld. Op schaal (wanneer Bitmine's ETH volledig wordt gestaked door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingopbrengst 282 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,78% over 7 dagen)", aldus Tom Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 1961 miljoen dollar. En deze 3,3 miljoen ETH is ongeveer 69% van de 4,8 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,74%, terwijl Bitmines eigen staking-operaties een 7-daagse opbrengst van 2,78% (jaarlijks) genereerden", aldus Lee.

Bitmine heeft de grootste Ethereum-treasury en de op een na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 762.099 BTC bezit ter waarde van 51 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 987 miljoen dollar (4-daags gemiddelde, per 2 april 2026). Daarmee staat het op plaats 96 in de Verenigde Staten, achter Schlumberger (plaats 95) en vóór Adobe (plaats 97) onder 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-treasurystrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van de activiteiten van Bitmine; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmine's dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

