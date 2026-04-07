Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,803 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élèvent à 11,4 milliards de dollars

En outre, la société a annoncé qu'elle avait obtenu l'approbation pour sa cotation sur le New York Stock Exchange (NYSE), en remplacement de sa cotation sur le NYSE American. En conséquence, les actions ordinaires de la Société cesseront d'être négociées sur le NYSE American après la clôture du marché le 8 avril 2026 et commenceront à être négociées sur le NYSE à l'ouverture du marché le 9 avril 2026. Les actions ordinaires de la Société continueront à être négociées sous le symbole BMNR.

Au 5 avril 2026 à 20h30 (HNE), les avoirs en cryptomonnaies de la Société se composent de 4 803 334 ETH à 2 123 $ par ETH (CoinbaseNASDAQ : COIN), 198 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 92 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« Moonshots ») et une trésorerie totale de 864 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,98 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« La guerre en Iran entre dans sa sixième semaine et reste le principal moteur des marchés mondiaux. L'ETH reste le deuxième actif le plus performant depuis le début de la guerre, avec un gain de 6,8 % et une surperformance de 1 130 points de base par rapport au S&P 500. Et le fait que l'ETH batte l'or de 1 840 points de base prouve qu'il est la réserve de valeur en temps de guerre. Pour le moment, cette guerre exerce plus d'influence sur les marchés du risque que les banques centrales mondiales », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

« La guerre a exercé une pression à la baisse sur les marchés mondiaux, il est donc impressionnant de voir que l'ETH est l'un des rares à avoir augmenté en valeur absolue. C'est un très bon présage, car nous nous attendons à ce que le leadership de l'ETH renforce la confiance des investisseurs et incite au final les capitaux en attente à revenir sur le marché », a poursuivi M. Lee. « L'Ethereum continue de bénéficier des deux vents porteurs que sont la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres. »

« Bitmine a maintenu un rythme accru d'achats d'ETH au cours de chacune des quatre dernières semaines, car notre scénario de base est que l'ETH se trouve dans les dernières phases du "mini-hiver crypto". Au cours de la dernière semaine, nous avons acquis 71 252 ETH, soit le rythme d'achats le plus élevé depuis la semaine du 22 décembre 2025 », a déclaré M. Lee.

Bitmine a annoncé le lancement officiel de MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, elle a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 6 avril 2026, le nombre total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 3 334 637 (7,1 milliards de dollars à 2 123 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À pleine capacité (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement stakés par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense pour le staking d'ETH est de 282 millions de dollars par an (en utilisant un rendement de 2,78 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré M. Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent désormais à 196 millions de dollars. Ces 3,3 millions d'ETH représentent environ 69 % des 4,8 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil) est de 2,74 %, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,78 % (annualisé) », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui possède 762 099 BTC évalués à 51 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action affiche un volume quotidien moyen de 987 millions de dollars (moyenne sur 4 jours, au 2 avril 2026), ce qui la place au 96e rang aux États-Unis, derrière Schlumberger (95e) et devant Adobe (97e) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (recherche statista.com et Fundstrat).

Le GENIUS Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ont été aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en tirant parti d'activités natives au niveau des protocoles, notamment le staking et les mécanismes de finance décentralisée. La Société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition et de staking d'ETH, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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