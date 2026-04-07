Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,803 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $11,4 Miliar

Selain itu, Bitmine mengumumkan telah disetujui untuk melakukan uplisting ke New York Stock Exchange ("NYSE") dari NYSE American. Sebagai hasil uplisting, saham biasa Perusahaan akan berhenti diperdagangkan di NYSE American setelah penutupan pasar pada tanggal 8 April 2026, dan akan mulai diperdagangkan di NYSE sejak pembukaan perdagangan pada tanggal 9 April 2026. Saham biasa Bitmine akan tetap diperdagangkan dengan simbol "BMNR".

Pada tanggal 5 April 2026 jam 20.30 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 4.803.334 ETH dengan harga $2.123 per ETH (NASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $92 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $864 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,98% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Perang Iran memasuki minggu ke-6 dan masih menjadi pendorong terpenting di pasar global. ETH tetap menjadi aset dengan kinerja terbaik kedua sejak perang pecah, meningkat 6,8% dan mengungguli S&P 500 hingga 1.130bp. ETH mengalahkan emas hingga 1.840bp, hal ini menunjukkan bahwa ETH adalah penyimpan nilai di masa perang. Saat ini, perang Iran berpengaruh lebih besar pada pasar risiko dibanding bank sentral global," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

"Perang Iran menekan pasar global, jadi sangat mengesankan bila salah satu dari segelintir saham mengalami kenaikan secara absolut." Ini adalah pertanda baik, karena kami memperkirakan kepemimpinan ETH akan memperkuat keyakinan investor dan pada akhirnya mengalihkan dana tunai yang menganggur ke investasi," lanjut Lee. "Ethereum terus diuntungkan dari dua faktor pendorong utama: tokenisasi di blockchain oleh Wall Street dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik yang netral."

"Bitmine mempertahankan laju pembelian ETH dalam empat pekan terakhir, karena skenario dasar kami adalah ETH berada di tahap akhir 'musim dingin singkat di pasar kripto'. Dalam seminggu terakhir, kami mengakuisisi 71.252 ETH, yang merupakan laju pembelian tertinggi sejak pekan tanggal 22 Desember 2025," kata Lee.

Bitmine mengumumkan peluncuran resmi MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah distaking di platform MAVAN.

Tanggal 6 April 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 3.334.637 ($7,1 miliar dengan harga $2.123 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), imbalan staking ETH adalah $282 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,78%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $196 juta. 3,3 juta ETH ini adalah sekitar 69% dari 4,8 juta ETH yang dimiliki Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate, dikelola oleh Quatrefoil) sebesar 2,74%, sementara operasi staking Bitmine membuahkan yield sebesar 2,78% (tahunan) dalam 7 hari," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang memiliki 762.099 BTC senilai $51 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $987 miliar (rata-rata 4 hari, per 2 April 2026), berada di peringkat ke-96 di A.S. setelah Schlumberger (peringkat ke-95) dan di atas Adobe (peringkat ke-97) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

