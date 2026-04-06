Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,803 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 11,4 Milliarden US-Dollar beträgt

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es für ein Uplisting an der New York Stock Exchange („NYSE") von der NYSE American zugelassen wurde. Infolge des Uplistings werden die Stammaktien des Unternehmens nach Börsenschluss am 8. April 2026 nicht mehr an der NYSE American gehandelt, sondern ab der Eröffnung des Handels am 9. April 2026 an der NYSE. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.

Mit Stand vom 5. April 2026 um 20:30 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 4.803.334 ETH zu 2.123 USD pro ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), 200 Millionen US-Dollar Beteiligung an Beast Industries, 92 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und insgesamt 864 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,98 % des ETH-Angebots aus (120,7 Millionen ETH).

„Der Iran-Krieg geht in die sechste Woche, und dieser Krieg bleibt die wichtigste Triebfeder der globalen Märkte. Mit einem Plus von 6,8 % ist ETH nach wie vor die Anlage mit der zweitbesten Performance seit Beginn des Krieges und übertrifft den S&P 500 um 1.130 Basispunkte. Und dass ETH Gold um 1.840 Basispunkte schlägt, zeigt, dass ETH das Wertaufbewahrungsmittel der Kriegszeit ist. Im Moment hat dieser Krieg mehr Einfluss auf die Risikomärkte als die globalen Zentralbanken", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Der Krieg hat die globalen Märkte unter Druck gesetzt, daher ist es beeindruckend zu sehen, dass ETH einer der wenigen ist, die auf absoluter Basis steigen. Dies ist ein großartiger Vorbote, da wir davon ausgehen, dass die ETH-Führung die Investoren stärkt und letztendlich Bargeld von der Seitenlinie abzieht", so Lee weiter. „Ethereum profitiert weiterhin vom doppelten Rückenwind der Wall Street, die Tokenisierung auf der Blockchain und von agentenbasierten KI-Systemen, die zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen."

„Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da sich unser Basisfall ETH in der Endphase des „Mini-Krypto-Winters" befindet. In der vergangenen Woche haben wir 71.252 ETH erworben, was die höchste Kaufrate seit der Woche vom 22. Dezember 2025 ist", so Lee.

Bitmine gab den offiziellen Start von MAVAN (Made in American VAlidator Network) bekannt, einer Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, soll MAVAN nun erweitert werden, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine wird bereits auf der MAVAN-Plattform eingesetzt.

Mit Stand vom 6. April 2026 beläuft sich die Gesamtzahl des gestakten ETH bei Bitmine auf 3.334.637 (7,1 Milliarden USD bei 2.123 USD pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt ist), beträgt die ETH-Staking-Belohnung 282 Millionen UD-Dollar pro Jahr (unter Verwendung einer 7-Tage BMNR-Rendite von 2,78 %)", sagte Lee.

„Die jährlichen Staking-Einnahmen belaufen sich jetzt auf 196 Millionen US-Dollar. Und diese 3,3 Millionen ETH sind etwa 69 % der 4,8 Millionen ETH, die von Bitmine gehalten werden. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) liegt bei 2,74 %, während Bitmines eigene Staking-Operationen eine 7-Tage-Rendite von 2,78 % (annualisiert) erzielten", so Lee weiter.

Die Krypto-Holding Bitmine ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 762.099 BTC im Wert von 51 Milliarden USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von 987 Millionen US-Dollar (4-Tage-Durchschnitt, Stand: 2. April 2026) und liegt damit auf Platz 96 in den USA, hinter Schlumberger (Platz 95) und vor Adobe (Platz 97) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Forschung).

Der GENIUS Act und das „ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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